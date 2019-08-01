Osman Nuri Atçeken kimdir? sorusu merak ediliyor. Buna yol açan sebeplerden biri; Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Osman Nuri Atçeken'in silahlı saldırıya uğraması. Birçok kişi Atçeken'in sağlık durumunu da merak ediyor.. Peki Osman Nuri Atçeken kimdir? Osman Nuri Atçeken'in sağlık durumu nasıl? Ayrıntılar haberimizde.

OSMAN NURİ ATÇEKEN KİMDİR?

Osman Nuri Atçeken, 1978 yılında Konya Emirgazi'de dünyaya gelmiştir. İlk ve orta öğrenimini Emirgazi'de, lise öğrenimini ise Konya Gazi lisesinde tamamlamıştır.

Üniversite sınavlarında Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesini kazanan Atçeken, 2001 yılında mezun olmuştur. Mezuniyet sonrası askerlik görevini tamamlayıp Serbest Veteriner Hekim olarak klinik hekimligi yapmaya başlamıştır.

Mesleki birçok çalışmalara katılan Osman Nuri Atçeken Serbest Veteriner Hekimi, Akretide Veteriner Hekimi, Tarım Sigortaları Havuz Eksperliği ve Tarım Danışmanlığı gibi bir çok görevine devam etmektedir.

Osman Nuri Atçeken, evli ve iki çocuk babasıdır.,

OSMAN NURİ ATÇEKEN'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Osman Nuri Atçeken, makamına gelen kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Bacağına isabet eden mermiyle yaralanan Osman Nuri Atçeken, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Atçeken’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaçan şüpheli S.D, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.