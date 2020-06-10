Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete yayımlanan atama kararlarında Amasya Valisi Osman Varol'un Ağrı Valisi olması gündeme bomba gibi düştü. Bu haber ile Osman Varol, Osman Varol kimdir, nereli, kaç yaşında? başlığı ile aratılmaya başlandı. Biz de bu konuyla ilgili önemli bilgileri haberimizde derledik. İşte tüm detaylar...

OSMAN VAROL KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

Dr. Osman Varol, 1976 yılında İzmir’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini İzmir’de tamamladıktan sonra 1994 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nü kazanarak yükseköğrenimine başladı. 1999 yılında buradan mezun olduktan sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Uluslararası İşletmecilik” Yüksek lisans programına katıldı.2000 yılında Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak Mülki İdare Amirliği mesleğine ilk adımını attı.

Kaymakam Adaylığı sırasında çeşitli staj ve eğitim programlarına katılmasının yanı sıra Dokuz Eylül Üniversitesi’nde başladığı yüksek lisans programını ve ayrıca İngiltere’de Nottingham Üniversitesi’nde “Sosyal Politika ve Kamu Yönetimi” alanında bir Yüksek Lisans Programını tamamladı. Bu süre içerisinde Manisa Köprübaşı İlçesi’nde Kaymakam Vekili olarak görev yaptı.



2004 yılı Mart ayında 88. dönem Kaymakamlık Kursu’nun ardından Rize İli Derepazarı İlçesi Kaymakamı olarak göreve başladı. 2005 – 2008 yılları arası Batman İli Hasankeyf ilçe Kaymakamlığı, 2008 – 2010 yılları arası Batman Vali Yardımcılığı, 2010 – 2011 yılları arası Trabzon-Yomra Kaymakamlığı yaptı. 2011 – 2014 yılları arasında da İngiltere’de Southampton Üniversitesinde “Politika ve Uluslararası İlişkiler” alanında doktora programını tamamladı.2014-2017 yılları arasında Denizli – Tavas Kaymakamlığı yaptıktan sonra 21.06.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Valiler Kararnamesi ile Amasya Valiliğine ataması yapılmış olup 30.06.2017 tarihinde görevine başlamıştırVali Dr. Osman VAROL halen Amasya Valisi olarak görevini sürdürmekte olup, evli ve 2 çocuk babasıdır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.