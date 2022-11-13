Osmangazi Belediyesi, sonbahar ve kış aylarında 241 bin çiçeği toprakla buluşacak

Osman gazi belediyesi sonbahar ve kış aylarında şehrin güzelliğine güzellik katacak bir çalışmayla 241bin çeşitli çiçeği toprakla buluşturarak şehri adeta baştan başa güzelleştiriyor.

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Osmangazi Belediyesi, sonbahar ve kış aylarında 241 bin çiçeği toprakla buluşacak

Kentlerin güzel ve bakımlı olması için Peyzaş çalışmalarının önemi büyüktür. Yapılan bu çalışmalar her mevsim kenti güzel ve canlı tutar bu bağlamda Osmangazi Belediyesi, sonbahar ve kış aylarında kenti daha da güzelleştirmek adına 241 bin çiçek toprakla buluşturarak kentin güzelliğine güzel katmayı planlıyor.

Osmangazi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, havaların soğumaya başlaması ile birlikte kış aylarında daha dayanıklı olan çeşitli türdeki kış çiçeklerini ilçe genelindeki parklara, meydanlara ve refüjlere ekmeye başladı. Yeşil alanlarda, tüm hızıyla devam eden çalışmalarda, ömrünü tamamlamış yaz çiçeklerinin yerine, kış şartlarına dayanıklı 241 bin adet hercai, menekşe, çuha, sıklamen, kasımpatı, süs lahanası, sümbül ve lale soğanı toprakla buluşacak. Yürütülen çalışmalarda ekilen çiçekler, rengarenk görüntüleri ile Osmangazi'yi cennet bahçesine çevirecek.

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241 bin çeşitli çiçekle şehrin güzelliğine güzellik katılıyor

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, kış aylarında da Osmangazi'nin görselliğini güzelleştirmek istediklerini belirterek, "Park ve Bahçeler Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz, vatandaşlarımıza soğuk kış günlerinde de görsel güzelliği en üst seviyede, rengarenk bir Osmangazi sunmak için ilçenin dört bir tarafındaki yeşil alanları kış şartlarına dayanıklı çiçeklerle donatıyor. Bu çiçeklerin açmasıyla birlikte ilçemiz görsel bir güzellik kazanacak. Osmangazi'nin daha yeşil, daha güzel ve daha sağlıklı olması için mevcut yeşil alanların bakımı ve yeni yeşil alanlar oluşturmak adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

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