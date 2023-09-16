Osmangazi Köprüsünde bir garip olay: Çok sayıda aracın lastikleri peş peşe patladı!

Osmangazi Köprüsünde seyir halindeki peş peşe giden araçların lastikleri patladı.

YAYINLAMA
Google News
Osmangazi Köprüsünde bir garip olay: Çok sayıda aracın lastikleri peş peşe patladı!

Osmangazi Köprüsünde seyir halindeki peş peşe giden araçların lastikleri patladı. Çok sayıda aracın aynı anda lastikleri patlayınca sürücülerden bazıları hemen araçlarını emniyet şeridine çekti. Bazı araçlar sol şeritte kalırken, bu durum kazaya da davetiye çıkardı. O anlar trafikteki başka sürücülerin kamerasına yansıdı.

Osmangazi Köprüsü geçişinde Bursa'dan İstanbul istikametinde seyir halinde olan 10'dan fazla aracın lastiği eş zamanlı olarak patladı. Araçlardan bazılarının lastikleri emniyet şeridinde değiştirilirken, bazı sürücüler lastikçiye kadar gitmeyi tercih etti. Diğer sürücüler ise tedirgin şekilde ilerlerken Orhangazili bir sürücü o anları kamerayla kayıt aldı. Bir çok aracın lastiklerinin patlamasına neden olan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tüm lastiği patlayan araçların aynı noktadan geçiş yaptığı değerlendiriliyor.

Osmangazi Köprüsünde bir garip olay: Çok sayıda aracın lastikleri peş peşe patladı!

Osmangazi Köprüsünde bir garip olay: Çok sayıda aracın lastikleri peş peşe patladı!

Osmangazi Köprüsünde bir garip olay: Çok sayıda aracın lastikleri peş peşe patladı!

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
E-5'te korku dolu anlar! Tartıştığı motosiklet sürücüsünü bıçakla kovaladı!
E-5'te korku dolu anlar! Tartıştığı motosiklet sürücüsünü bıçakla kovaladı!
İstiklal Marşı'nı hedef alan Suriyeli tutuklandı!
İstiklal Marşı'nı hedef alan Suriyeli tutuklandı!
8 yıldır yattığı cezaevinden izinli çıktı, imam nikahlı eşini katletti!
8 yıldır yattığı cezaevinden izinli çıktı, imam nikahlı eşini katletti!
İstanbul Kağıthane'de bir taksici dehşeti daha! 'Beni delirtmeyin, keserim hepinizi yemin ediyorum'
İstanbul Kağıthane'de bir taksici dehşeti daha! 'Beni delirtmeyin, keserim hepinizi yemin ediyorum'
Son Haberler
Osmangazi Köprüsünde bir garip olay: Çok sayıda aracın lastikleri peş peşe patladı!
Osmangazi Köprüsünde bir garip olay: Çok sayıda aracın lastikleri peş peşe patladı!
Antalya Kepez'de 40 yıllık camiler yolun ortasında kaldı! Sebebine inanamayacaksınız!
Antalya Kepez'de 40 yıllık camiler yolun ortasında kaldı! Sebebine inanamayacaksınız!
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Türkiye'nin yardım gemileri Libya'ya ulaştı!
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Türkiye'nin yardım gemileri Libya'ya ulaştı!
Fatih Portakal'dan İYİ Partilileri çıldırtan yorum! 'Yanar döner bir parti zaten'
Fatih Portakal'dan İYİ Partilileri çıldırtan yorum! 'Yanar döner bir parti zaten'
Antalya'da feci kaza! Yolcu otobüsü ve otomobil kafa kafaya çarpıştı!
Antalya'da feci kaza! Yolcu otobüsü ve otomobil kafa kafaya çarpıştı!
Sahile başı, el ve ayakları olmayan kadın cesedi vurmuştu, dehşet görüntüler ortaya çıktı
Sahile başı, el ve ayakları olmayan kadın cesedi vurmuştu, dehşet görüntüler ortaya çıktı
Çok Okunanlar
Sahile başı, el ve ayakları olmayan kadın cesedi vurmuştu, dehşet görüntüler ortaya çıktı
Sahile başı, el ve ayakları olmayan kadın cesedi vurmuştu, dehşet görüntüler ortaya çıktı
Hatay'da Deprem yardımlarını stoklayıp satan 1 şahıs gözaltına alındı 4 kişi aranıyor
Hatay'da Deprem yardımlarını stoklayıp satan 1 şahıs gözaltına alındı 4 kişi aranıyor
Türkiye'den, ABD raporuna çok sert tepki: "Müttefiklik ruhuyla bağdaşmayan bu iftiraya karşı gerekli cevap verilecektir"
Türkiye'den, ABD raporuna çok sert tepki: "Müttefiklik ruhuyla bağdaşmayan bu iftiraya karşı gerekli cevap verilecektir"
E-5'te korku dolu anlar! Tartıştığı motosiklet sürücüsünü bıçakla kovaladı!
E-5'te korku dolu anlar! Tartıştığı motosiklet sürücüsünü bıçakla kovaladı!
Hatay'da Deprem yardımlarını stoklayıp satan 1 şahıs gözaltına alındı 4 kişi aranıyor
Hatay'da Deprem yardımlarını stoklayıp satan 1 şahıs gözaltına alındı 4 kişi aranıyor
Camide alkol kullanıp sosyal medya hesabından ''Allah ile dertleştim biraz'' diyerek skandal paylaşımda bulunan zanlı yakalandı
Camide alkol kullanıp sosyal medya hesabından ''Allah ile dertleştim biraz'' diyerek skandal paylaşımda bulunan zanlı yakalandı
Yorumlananlar
Kaan Alkan, (Lucifer Michaelson) kimdir, gerçek adı ne? kaç yaşında, nereli? Neden gündem oldu?
Kaan Alkan, (Lucifer Michaelson) kimdir, gerçek adı ne? kaç yaşında, nereli? Neden gündem oldu?
Özgür Özel CHP genel başkan adaylığını resmen ilan etti!
Özgür Özel CHP genel başkan adaylığını resmen ilan etti!
Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Çocuk gelin skandalında yeni gelişme! Mehmet Emin Marangoz, tahliye edildi
Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Çocuk gelin skandalında yeni gelişme! Mehmet Emin Marangoz, tahliye edildi
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!