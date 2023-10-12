Osmangazi Köprüsü’nde korkunç kaza! 4 Araç birbirine girdi!

Osmangazi Köprüsü'nde korkunç bir kaza meydana geldi. 4 aracın birbirine girdiği trafik kazasında 9 kişi yaralandı. O anlar otoyolun güvenlik kamerasına da yansıdı.

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Osmangazi Köprüsü’nde korkunç kaza! 4 Araç birbirine girdi!

Trafikte bazen hiç istenmeyen kazalar yaşanabiliyor. Mahalle aralarında yaşanan kazalar genelde hafif kazalar olsa da şehirler arası yollarda yaşanacak en ufak kaza zincirleme kazaları beraberinde getirebiliyor.

İşte bu zincirleme kazalardan bir tanesi bugün sabah saatlerinde iki kıtayı birbirine bağlayan Osmangazi Köprüsü üzerinde meydana geldi.

ARKADAN ÇARPTI

Gebze istikametinden Yalova istikametinde ilerleyen D.Ö. idaresindeki 16 CER 55 plakalı kamyonet, Y.K. yönetimindeki 54 BD 368 plakalı panelvan araca arkadan çarptı.

9 KİŞİ YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan araçlar 34 FDF 525 ve 34 FBU 684 plakalı otomobillere peş peşe çarptı.

Kazada yaralanan 9 kişi, 112 acil servis ekipleri tarafından ambulanslarla Kocaeli'deki hastanelere sevk edildi.

Osmangazi Köprüsü’nde korkunç kaza! 4 Araç birbirine girdi!

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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