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  3. Osmaniye’de DEAŞ'a yönelik yürütülen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı

Osmaniye’de DEAŞ'a yönelik yürütülen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince örgütün faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve ülke içerisinde meydana gelecek bombalı sansasyonel eylemlerin önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Osmaniye’de DEAŞ'a yönelik yürütülen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı

Osmaniye'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince örgütün faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve ülke içerisinde meydana gelecek bombalı sansasyonel eylemlerin önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Suriye'deki çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduğu tespit edilen 2 kişi yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Osmaniye’de DEAŞ' yönelik yürütülen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı

Suriye'de bulunduğu süre içerisinde DEAŞ terör örgütü içerisinde bomba uzmanı olarak sözde emir düzeyinde faaliyet gösteren Suriye uyruklu M.S. ile DEAŞ terör örgütü içerisinde sözde iletişimden sorumlu komutan yardımcısı olarak faaliyette bulunmuş Suriye uyruklu H.A. isimli 2 şüpheli ikametlerine yapılan operasyonla gözaltına alındılar.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyaller ele geçirildi.



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