Osmaniye’de define avcıları operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Osmaniye'de ihbar üzerine durdurulan araçta yapılan aramada 1 adet mermer heykel ile 30 adet madeni sikke ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi yakalandı.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince S.E. ve M.K. i​​​​​​​simli şahısların bir araç ile kültür ve tabiat varlığı kaçakçılığı yapacağı yönünde duyum alınması üzerine şüphelinin kullandığı araç Osmaniye'nin Bahçe ilçesi Nohut köyünde durdurularak yapılan aramada 1 adet mermer heykel ile 30 adet madeni sikke ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.