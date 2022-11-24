Osmaniye'de Jandarmanın arama yaptığı evden adeta cephanelik çıktı

Osmaniye'de jandarma ekiplerince A.D. isimli şahsın evine yapılan operasyon çok sayıda tabanca ve tabancalar ait mermi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

YAYINLAMA
Google News
Osmaniye'de Jandarmanın arama yaptığı evden adeta cephanelik çıktı

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla mücadele çerçevesinde gerçekleştirdiği çalışmalar neticesinde A.D. isimli şahsın evine operasyon düzenledi.

220bg.jpg

ŞÜPHELİ ŞAHSIN EVİNE BASKIN DÜZENLENDİ

Yapılan baskında A.D. silah kaçakçılığı, ticareti ve imalatı suçlarından gözaltına alınırken evde yapılan aramalarda da 22 adet 9 mm tabanca, 1 adet 7,65 mm tabanca, 1 adet 6,35 mm tabanca, 64 adet şarjör, 15 adet 9 mm tabanca fişeği, 18 adet 7,62 mm fişek, 4 adet 5,56 mm fişek, 9 adet kuru sıkı fişek, 40 adet 9 mm çekirdek, 32 adet 7,62 mm çekirdek, 3 adet 5,56 mm çekirdek, 10 adet tabanca kapak takımı ile 150 adet tabanca yapımında kullanılan muhtelif malzeme ele geçirildi.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Otoyolda feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü! Kafa kafaya çarpışan araçlarda 5 kişi...
Otoyolda feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü! Kafa kafaya çarpışan araçlarda 5 kişi...
Cani eşten eşine şiddet! 4 aylık hamile eşine çocuğunun gözü önünde dehşeti yaşattı!
Cani eşten eşine şiddet! 4 aylık hamile eşine çocuğunun gözü önünde dehşeti yaşattı!
Mardin Büyükşehir Belediyesi bakımı yapılan103 mezar vatandaşa teslim etti
Mardin Büyükşehir Belediyesi bakımı yapılan103 mezar vatandaşa teslim etti
(TÜRSİD), 11. Emniyet Komisyonu Toplantısı'nı Samsun'da gerçekleştirdi
(TÜRSİD), 11. Emniyet Komisyonu Toplantısı'nı Samsun'da gerçekleştirdi
Son Haberler
Rusya Devlet Başkanı Putin: Elde edeceğimiz sonuçlar, Rusya'nın dünyadaki yerine belli edecek
Rusya Devlet Başkanı Putin: Elde edeceğimiz sonuçlar, Rusya'nın dünyadaki yerine belli edecek
Kadınlar gibi dans ettirip, eğleniyorlar! Erkek çocuklarına yapılan insanlık dışı eziyet "Bacha Bazi" hakkında bilinmeyenler
Kadınlar gibi dans ettirip, eğleniyorlar! Erkek çocuklarına yapılan insanlık dışı eziyet "Bacha Bazi" hakkında bilinmeyenler
İbrahim Kalın'dan Öğretmenler Günü'nde duygulandıran paylaşım! Şehit öğretmenler anısına Mağusa Limanı şarkısını seslendirdi!
İbrahim Kalın'dan Öğretmenler Günü'nde duygulandıran paylaşım! Şehit öğretmenler anısına Mağusa Limanı şarkısını seslendirdi!
Engelliler Günü'nde engelliler izinli mi? 3 Aralık Dünya Engelliler Günü resmi tatil mi?
Engelliler Günü'nde engelliler izinli mi? 3 Aralık Dünya Engelliler Günü resmi tatil mi?
Yağmur felakete davetiye çıkardı! Yolcu otobüsü kayganlaşan yolda devrildi, çok sayıda yolcu...
Yağmur felakete davetiye çıkardı! Yolcu otobüsü kayganlaşan yolda devrildi, çok sayıda yolcu...
Manisa Valisi Karadeniz, muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya geldi
Manisa Valisi Karadeniz, muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya geldi
Çok Okunanlar
Son dakika | Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5.9 büyüklüğünde deprem: Yaralılar var
Son dakika | Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5.9 büyüklüğünde deprem: Yaralılar var
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? İşte 24 Kasım 2022 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? İşte 24 Kasım 2022 Perşembe maç programı
Son dakika | Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Faiz tek haneye indi
Son dakika | Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Faiz tek haneye indi
24 Kasım 2022 günlük burç yorumları | İkizler yeniden başlıyor, Akrep beklediği adımı alıyor!
24 Kasım 2022 günlük burç yorumları | İkizler yeniden başlıyor, Akrep beklediği adımı alıyor!
İzmir'de akrabalar arasında silahlı kavga: Ölüler var
İzmir'de akrabalar arasında silahlı kavga: Ölüler var
Marmaray'da teknik arıza: Seferler gecikmeli olarak yapılıyor
Marmaray'da teknik arıza: Seferler gecikmeli olarak yapılıyor
Yorumlananlar
Aydın'da mide bulandıran olay! Köpeğe tecavüz eden sapık adamın verdiği ifade kan dondurdu!
Aydın'da mide bulandıran olay! Köpeğe tecavüz eden sapık adamın verdiği ifade kan dondurdu!
A Spor sunucusu Melike Çelik kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi,? Biyografisi
A Spor sunucusu Melike Çelik kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi,? Biyografisi
Alp Pehlivan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi takımları çalıştırdı? Hangi takımı tutuyor? biyografisi
Alp Pehlivan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi takımları çalıştırdı? Hangi takımı tutuyor? biyografisi
Son dakika | Gaziantep'in Karkamış ilçesine roketli saldırı! Vali acı haberi verdi: Ölüler ve yaralılar var
Son dakika | Gaziantep'in Karkamış ilçesine roketli saldırı! Vali acı haberi verdi: Ölüler ve yaralılar var