Osmaniye'de Jandarmanın arama yaptığı evden adeta cephanelik çıktı Osmaniye'de jandarma ekiplerince A.D. isimli şahsın evine yapılan operasyon çok sayıda tabanca ve tabancalar ait mermi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.