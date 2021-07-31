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Osmaniye'de kaçak Suriyeli operasyonu

Osmaniye'de 14 kişilik minibüsten 28 Suriyeli çıktı. 20'sinin kaçak olduğu anlaşılırken, araç sürücüsüne para cezası kesildi.

Osmaniye'de kaçak Suriyeli operasyonu

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, Toprakkale uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan 14 kişilik minibüsten, 28 Suriyeli çıktı. Yapılan kimlik kontrolünde 20 kişinin Suriye'den Türkiye’ye yasa dışı yollardan giriş yaptıkları tespit edildi.

Osmaniye'de kaçak Suriyeli operasyonu

ARAÇ ŞOFÖRÜNE PARA CEZASI

Suriyelileri Şanlıurfa’dan getiren araç şoförü İ.K. gözaltına alınarak hakkında göçmen kaçakçılığı suçunda adli işlem yapıldı. İ.K. ’ye 53 bin lira idari para cezası uygulandı.

Kaçaklar, işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

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