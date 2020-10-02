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  3. Osmaniye'de kadın cinayeti! Karısını pompalı tüfekle öldürdü

Osmaniye'de kadın cinayeti! Karısını pompalı tüfekle öldürdü

Osmaniye'de bir erkek, eşinin kendisini aldattığı iddiası ile önce karısını ardından ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi vurdu. Pompalı tüfekle vurulan kadın hayatını kaybederken, aracında vurulan şahıs ise yaralı kurtuldu.

Osmaniye'de kadın cinayeti! Karısını pompalı tüfekle öldürdü

Kadın cinayetlerine bu sabah bir yenisi daha eklendi. Osmaniye'de Gökmen O. adındaki erkek, sabah saatlerinde işinden çıktıktan sonra eve gelerek karısı Emel O. ile tartışmaya başladı. Çıkan tartışma kavgaya dönüştü ve Gökmen O., Mehmet Ş. ile ilişkisi olduğunu iddia ettiği karısını pompalı tüfekle vurdu. Ardından da Mehmet Ş.'yi park halindeki otomobilinde yakalayarak yaraladı.

SESİ DUYANLAR İHBAR ETTİ

Edinilen bilgiye göre, olay sabah saatlerinde Osmaniye merkez Karaçay Mahallesi’ndeki evde yaşandı.

İşçi olarak çalışan Gökmen O. sabah saatlerinde mesaiden çıktıktan sonra Mehmet Ş. ile ilişkisi olduğunu iddia ettiği karısı Emel O'yu aralarında çıkan tartışmadan sonra pompalı tüfekle ateş etti. Tüfek sesini duyanlar durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri yerde kanlar içinde kalan Emel O.’yu buldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Emel O.’yu hastaneye kaldırdı. Emel O. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Osmaniye'de kadın cinayeti! Karısını pompalı tüfekle öldürdü

1 ÖLÜ, 1 YARALI

Daha sonra Baş Mahallesinde, Mehmet Ş'yi de park halindeki otomobilinin içinde vuran Gökmen O, iki olayda kullandığı silahla polis merkezine teslim oldu.

Osmaniye'de kadın cinayeti! Karısını pompalı tüfekle öldürdü

Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Ş'nin tedavisinin sürdüğü bildirildi

Osmaniye'de kadın cinayeti! Karısını pompalı tüfekle öldürdü

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