Osmaniye'de ormanlık alanda yangın! 5 dönümlük alan kül oldu!

Adıyaman-Gölbaşı Karayolu üzerinde bulunan ormanlık alanda çıkan yangının kısa sürede çoğalması çevrede paniğe neden oldu.

Rukiye Karapunar
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Osmaniye'de ormanlık alanda yangın! 5 dönümlük alan kül oldu!

Adıyaman- Gölbaşı Karayolu Besni yol ayrımı yakınlarında bulunan ormanlık alanda yangın çıkması çevredeki vatandaşları korkuttu. Piknik ateşinden kaynaklandığı tahmin edilen yangını fark eden vatandaşlar bir yandan durumu itfaiye ekiplerine bildirirken bir yandan ise alevlere müdahale etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ile vatandaşların yardımıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Osmaniye'de ormanlık alanda yangın! 5 dönümlük alan kül oldu!

Çıkan yangına ekiplerin kısa sürede müdahale etmesiyle yangın çoğalmadan söndürülürken 5 dönümlük arazinin kül olduğu bilgisi geldi.

Olayla ilgili ekiplerin soruşturması sürüyor.

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