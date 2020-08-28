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  3. Osmaniye'nin neyi meşhur? Osmaniye'de ne yenir? Gezilecek yerler

Osmaniye'nin neyi meşhur? Osmaniye'de ne yenir? Gezilecek yerler

Coğrafi ve stratejik konumu sayesinde yerleşime uygun, Doğu Anadolu'nun giriş kapısı kabul edilen ve Orta Doğu ülkeleri ile bağlantı sağlayan Osmaniye'deyiz bugün. Bu şehir hakkında merak ettiğiniz her şey haberimizde!

Osmaniye'nin neyi meşhur? Osmaniye'de ne yenir? Gezilecek yerler

Matematik konumu ve jeopolitik yapısıyla yerleşime en uygun şehirlerden biri olduğunu bilinen, Doğu Anadolu'nun giriş kapısı niteliğindeki Osmaniye'deyiz bugün. Orta Doğu ülkeleri ile aramızda iletişim ağı sağlayan Osmaniye hakkında bilmeniz gereken her şey haberimizde! Osmaniye'nin neyi meşhur? Osmaniye'de ne yenir? Gezilecek yerler? İşte detaylar...

OSMANİYE'NİN NEYİ MEŞHUR? OSMANİYE'DE NE YENİR?

OSMANİYE SİMİDİ

İzmir'de gevrek, İstanbul'da simit, Osmaniye'de ise apayrı bir lezzet. Odun ateşinden gelen lezzetiyle daha önce böylesini denemediğinize eminiz!

Osmaniye'nin neyi meşhur? Osmaniye'de ne yenir? Gezilecek yerler

BAYRAM KÖMBESİ

Genelde Ramazan Bayramı için hazırlanan bu tatlı, isteğe göre başka zamanlarda da tüketilebilir elbette. Kentte bulunan küçük pastanelerde bulabilirsiniz. 

Osmaniye'nin neyi meşhur? Osmaniye'de ne yenir? Gezilecek yerler

EKŞİLİ KÖFTE

Osmaniye'nin vazgeçilmez sulu yemeklerinden biri ekşili köfte. Bulgurla yapılan mini mini köfteler, havuç, patates gibi sebzelerle birleşip lezzet abidesine dönüşüyor.

Osmaniye'nin neyi meşhur? Osmaniye'de ne yenir? Gezilecek yerler

SARI BURMA TATLISI

Elde incecik açılan baklavalık hamur bol cevizle doldurulur ve fırında nar gibi kızartılır. ÜStüne dökülen şerbetle üzerinden çıkan dumanların görüntüsü iştahı kabartır. Sarı burmayı bir de Osmaniye'de deneyin deriz. 

Osmaniye'nin neyi meşhur? Osmaniye'de ne yenir? Gezilecek yerler

ETLİ KÖMBE

Etli kıyma ekmeği olarak da bilinen Osmaniye'nin bu yöresel lezzetinin yapımı bir hayli zahmetli. O yüzden biz hiç anlatmayalım, siz gelip burada yiyin.

Osmaniye'nin neyi meşhur? Osmaniye'de ne yenir? Gezilecek yerler

OSMANİYE'DE GEZİLECEK YERLER

KARAÇAY ŞELALESİ

Karaçay Şelalesi muntazam güzelliği ile doğa severler için harika bir gezilecek yer. Karaçay Şelalesi’ne yakın bir noktaya kadar aracınızla gittikten sonra patika yolla ulaşılabilirsiniz.

Osmaniye'nin neyi meşhur? Osmaniye'de ne yenir? Gezilecek yerler

SAVRANDA KALESİ

Roma döneminden kalan kalenin içerisinde çam ağaçları bulunmakta. Kale de su sarnıçları ve bina kalıntıları mevcut. Kalenin surları 7-10 metre yükseklikte olup, kale 12 burç kulesine sahip.

Osmaniye'nin neyi meşhur? Osmaniye'de ne yenir? Gezilecek yerler

ÇİFTMAZI TABİAT PARKI

Hem Osmaniye merkezde gezilecek yerler arasında olan hem de piknik yapabileceğiniz en güzel yerler arasında olan bu park merkezde bulunuyor.

Osmaniye'nin neyi meşhur? Osmaniye'de ne yenir? Gezilecek yerler

KARAFENK KALESİ

Kalenin tarihi hakkında günümüze ulaşan pek bir bilgi yok. Ancak kalenin batı yönünde bir mezarlık bulunmakta ve mezarlıkların üzerinde insan motifini andıran mezar taşları mevcut.

Osmaniye'nin neyi meşhur? Osmaniye'de ne yenir? Gezilecek yerler

KIRMITLI KUŞ CENNETİ

Ceyhan Nehri çevresinde oluşan Kastabala Vadisi, önemli kuş alanı statüsü kapsamında bulunmakta. 

Osmaniye'nin neyi meşhur? Osmaniye'de ne yenir? Gezilecek yerler

HAKKINDA: ;Osmaniye, 3.215 kilometrekare yüz ölçümü ve 544.147 nüfusa sahiptir. Geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 0,81 oranında yani 4.344 kişi artan nüfusu, 272.242 (%50.53) erkek ve 266.517 (%49.47) kadından  oluşmaktadır. Şehirde nüfus yoğunluğu kilometrekarede 168 olarak saptanmıştır.

Berna Akkaya
Editör


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