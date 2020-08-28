Matematik konumu ve jeopolitik yapısıyla yerleşime en uygun şehirlerden biri olduğunu bilinen, Doğu Anadolu'nun giriş kapısı niteliğindeki Osmaniye'deyiz bugün. Orta Doğu ülkeleri ile aramızda iletişim ağı sağlayan Osmaniye hakkında bilmeniz gereken her şey haberimizde! Osmaniye'nin neyi meşhur? Osmaniye'de ne yenir? Gezilecek yerler? İşte detaylar...

OSMANİYE'NİN NEYİ MEŞHUR? OSMANİYE'DE NE YENİR?

OSMANİYE SİMİDİ

İzmir'de gevrek, İstanbul'da simit, Osmaniye'de ise apayrı bir lezzet. Odun ateşinden gelen lezzetiyle daha önce böylesini denemediğinize eminiz!

BAYRAM KÖMBESİ

Genelde Ramazan Bayramı için hazırlanan bu tatlı, isteğe göre başka zamanlarda da tüketilebilir elbette. Kentte bulunan küçük pastanelerde bulabilirsiniz.

EKŞİLİ KÖFTE

Osmaniye'nin vazgeçilmez sulu yemeklerinden biri ekşili köfte. Bulgurla yapılan mini mini köfteler, havuç, patates gibi sebzelerle birleşip lezzet abidesine dönüşüyor.

SARI BURMA TATLISI

Elde incecik açılan baklavalık hamur bol cevizle doldurulur ve fırında nar gibi kızartılır. ÜStüne dökülen şerbetle üzerinden çıkan dumanların görüntüsü iştahı kabartır. Sarı burmayı bir de Osmaniye'de deneyin deriz.

ETLİ KÖMBE

Etli kıyma ekmeği olarak da bilinen Osmaniye'nin bu yöresel lezzetinin yapımı bir hayli zahmetli. O yüzden biz hiç anlatmayalım, siz gelip burada yiyin.

OSMANİYE'DE GEZİLECEK YERLER

KARAÇAY ŞELALESİ

Karaçay Şelalesi muntazam güzelliği ile doğa severler için harika bir gezilecek yer. Karaçay Şelalesi’ne yakın bir noktaya kadar aracınızla gittikten sonra patika yolla ulaşılabilirsiniz.

SAVRANDA KALESİ

Roma döneminden kalan kalenin içerisinde çam ağaçları bulunmakta. Kale de su sarnıçları ve bina kalıntıları mevcut. Kalenin surları 7-10 metre yükseklikte olup, kale 12 burç kulesine sahip.

ÇİFTMAZI TABİAT PARKI

Hem Osmaniye merkezde gezilecek yerler arasında olan hem de piknik yapabileceğiniz en güzel yerler arasında olan bu park merkezde bulunuyor.

KARAFENK KALESİ

Kalenin tarihi hakkında günümüze ulaşan pek bir bilgi yok. Ancak kalenin batı yönünde bir mezarlık bulunmakta ve mezarlıkların üzerinde insan motifini andıran mezar taşları mevcut.

KIRMITLI KUŞ CENNETİ

Ceyhan Nehri çevresinde oluşan Kastabala Vadisi, önemli kuş alanı statüsü kapsamında bulunmakta.

HAKKINDA: ;Osmaniye, 3.215 kilometrekare yüz ölçümü ve 544.147 nüfusa sahiptir. Geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 0,81 oranında yani 4.344 kişi artan nüfusu, 272.242 (%50.53) erkek ve 266.517 (%49.47) kadından oluşmaktadır. Şehirde nüfus yoğunluğu kilometrekarede 168 olarak saptanmıştır.