Ospina Egbe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ospina Egbe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ospina Egbe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ospina Egbe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ospina Egbe 6 Şubat 1993 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ospina Egbe Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Wikki Tourists futbol takımında oynamaktadır. Wikki Tourists takımına 1 Mayıs 2021 tarihinde katılmıştır. Ospina Egbe'nin Wikki Tourists ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Ospina Egbe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ospina Egbe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2017 yılında MFM FC
1 Temmuz 2018 yılında Lobi Stars
1 Temmuz 2019 yılında Rivers United
1 Mayıs 2021 yılında Wikki Tourists
Ospina Egbe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ospina Egbe şuan Wikki Tourists takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.