Östaki Borusu ne demek, TDK'ya göre Östaki Borusu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Östaki borusu ne demek? Östaki borusu TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi östaki borusu kelimesi. Peki östaki borusu ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre östaki borusu nedir, östaki borusu kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ÖSTAKİ BORUSU NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Östaki borusu kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre östaki borusu kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Burun boşluğu ile orta kulağı birleştiren boru biçimindeki yol, östaki tüpü, östaki

