Öşür ne demek, TDK'ya göre Öşür kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Öşür ne demek? Öşür TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi öşür kelimesi. Peki öşür ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre öşür nedir, öşür kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ÖŞÜR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Öşür kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Öşür kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre öşür kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ondalık

