ÖSYM Adalet Bakanlığı Sınavları için açık tutulacak il/ilçe Nüfus Müdürlükleri 2021 | Adli Yargı, Adli Yargı, Avukat, İdari Yargı Sınavları, ÖSYM Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı 2021

ÖSYM tarafından, Adalet Bakanlığı Sınavları için açık tutulacak il/ilçe Nüfus Müdürlükleri açıklandı. Buna göre Adli Yargı, Adli Yargı, Avukat, İdari Yargı Sınavları, ÖSYM Uzman Yardımcılığı Giriş sınavlarına girecek olan adaylar, "Adli Yargı, Adli Yargı, Avukat, İdari Yargı Sınavları, ÖSYM Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı 2021" konu başlıklarına göz atıyor. İşte detaylar...

ÖSYM ADALET BAKANLIĞI SINAVLARI İÇİN AÇIK TUTULACAK İL/İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ 2021

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, "25-26 Aralık 2021 tarihlerinde uygulanacak 2021 Adalet Bakanlığı Sınavları (Adli Yargı, Adli Yargı-Avukat, İdari Yargı) ile 25 Aralık 2021 tarihinde uygulanacak 2021 ÖSYM Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavına girecek adaylardan, T.C. Kimlik Kartını kaybeden, T.C. Kimlik Kartında fotoğrafı bulunmayan, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav yapılacak merkezlerdeki ekte sunulan İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 25-26 Aralık 2021 Cumartesi ve Pazar günlerinde 07.00-14.30 saatleri arasında açık tutulacak ve söz konusu Müdürlüklere başvuran adaylara, müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecektir." ifadeleri yer aldı.

25 ARALIK 2021 CUMARTESİ GÜNÜ 07.00-14.30 SAATLERİ ARASINDA AÇIK OLACAK İL/İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ

26 ARALIK 2021 PAZAR GÜNÜ 07.00-14.30 SAATLERİ ARASINDA AÇIK OLACAK İL/İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ

Bu amaçla sınav günü Nüfus Müdürlüğüne başvuran adaylar, Nüfus Müdürlüğü personeli ile birlikte ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinde yer alan ilgili sınavın başvuru bilgilerine T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir. Nüfus Müdürlüğü personelince adayın bilgilerinin kontrolü yapılarak adaya fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecektir. Adaylar, Nüfus Müdürlüklerince düzenlenen fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu Geçici Kimlik Belgeleri ile sınava girebileceklerdir. “Geçici Kimlik Belgesi” dışında verilen belge, form vb. sınava giriş için kabul edilmeyecektir. Bu amaçla, Nüfus Müdürlüğüne başvuran adayın, ilgili sınavın Sınava Giriş Belgesi ve biyometrik fotoğrafının yanında olması gerekmektedir.

25 ARALIK 2021 CUMARTESİ GÜNÜ 07.00-14.30 SAATLERİ ARASINDA AÇIK OLACAK İL/İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ

26 ARALIK 2021 PAZAR GÜNÜ 07.00-14.30 SAATLERİ ARASINDA AÇIK OLACAK İL/İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ