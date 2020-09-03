ÖSYM Başkanı Halis Aygün, resmi Twitter hesabı üzerinde yaptığı açıklamasında, ''Değerli ALES Adaylarımız, lisansüstü başvurularınızı yapabilmeniz için sonuç açıklama tarihini öne alarak 7 Eylül olarak ilan etmiştik. Çalışmalarımızı hızlandırdık ve değerlendirme işlemlerini daha erken tamamladık ve bugün sonuçları sizlerle paylaşacağız. Hayırlı olsun.'' dedi.

Değerli ALES Adaylarımız, lisansüstü başvurularınızı yapabilmeniz için sonuç açıklama tarihini öne alarak 7 Eylül olarak ilan etmiştik.

Çalışmalarımızı hızlandırdık ve değerlendirme işlemlerini daha erken tamamladık ve bugün sonuçları sizlerle paylaşacağız. Hayırlı olsun. — Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) September 3, 2020

ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yayımlanan kılavuzda yer alan bilgilere göre ALES puanları, sınavın açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl boyunca geçerli sayılacak.

ÖSYM, ALES sonuçlarını açıkladı

2020 ALES/2 BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU

2020 Yılının ikinci ALES sınavı için başvuru tarihleri açıklandı. Sınava başvurular 1-10 Ekim 2020 tarihleri arasında alınacak. Geç başvurular ise 4 Kasım 2020 tarihinde yapılabilecek.

ALES/2 SINAV TARİHİ

ALES 2020/2 sınavı 6 Aralık 2020 tarihinde uygulanacak.

ALES/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES 2020/2 sonuçları 7 Ocak 2021 tarihinde açıklanacak.