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  3. ÖSYM Başkanı Aygün duyurdu! ALES sonuçları bugün açıklanacak

ÖSYM Başkanı Aygün duyurdu! ALES sonuçları bugün açıklanacak

ALES 2020 sınav sonuçları bugün açıklanacak. ÖSYM Başkanı Aygün, 7 Eylül'de açıklanması planlanan ALES sonuçlarının açıklanacağı tarihi öne çektiklerini duyurdu.

ÖSYM Başkanı Aygün duyurdu! ALES sonuçları bugün açıklanacak

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, resmi Twitter hesabı üzerinde yaptığı açıklamasında, ''Değerli ALES Adaylarımız, lisansüstü başvurularınızı yapabilmeniz için sonuç açıklama tarihini öne alarak 7 Eylül olarak ilan etmiştik.  Çalışmalarımızı hızlandırdık ve değerlendirme işlemlerini daha erken tamamladık ve bugün sonuçları sizlerle paylaşacağız. Hayırlı olsun.'' dedi.

 

ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yayımlanan kılavuzda yer alan bilgilere göre ALES puanları, sınavın açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl boyunca geçerli sayılacak.

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2020 ALES/2 BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU

2020 Yılının ikinci ALES sınavı için başvuru tarihleri açıklandı. Sınava başvurular 1-10 Ekim 2020 tarihleri arasında alınacak. Geç başvurular ise 4 Kasım 2020 tarihinde yapılabilecek.

ÖSYM Başkanı Aygün duyurdu! ALES sonuçları bugün açıklanacak

ALES/2 SINAV TARİHİ 

ALES 2020/2 sınavı 6 Aralık 2020 tarihinde uygulanacak.

ALES/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES 2020/2 sonuçları 7 Ocak 2021 tarihinde açıklanacak.

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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