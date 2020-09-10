ÖSYM Başkanı Aygün, KPSS lisans soru ve cevaplarının yayımlanacağı tarihi duyurdu
6 Eylül'de gerçekleştirilen KPSS lisans sınavının soru cevap anahtarının ne zaman yayımlanacağı belli oldu. ÖSYM başkanı Aygün konuya ilişkin net bir tarih verdi.
KPSS lisans sınavına katılım sağlayan adaylar merakla soru ve cevaplarının yayımlanacağı tarihi beklerken ÖSYM'den açıklama geldi.
ÖYM Başkanı Halis Aygün Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, '' Değerli KPSS Adaylarımız,
Geçtiğimiz hafta sonu uyguladığımız KPSS Lisans Genel Yetenek Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları sorularını ve cevap anahtarını 12-13 Eylül tarihlerinde yapılacak KPSS Alan Bilgisi oturumları ile birlikte 14 Eylül Pazartesi günü yayımlayacağız.'' bilgisini verdi.
KPSS SINAV TARİHLERİ 2020
KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün : 12 Eylül 2020
KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün : 13 Eylül 2020
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) : 20 Eylül 2020
KPSS Ön Lisans : 25 Ekim 2020
KPSS Ortaöğretim : 22 Kasım 2020
KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) : 27 Aralık 2020 tarihinde uygulanacak.
KPSS SONUÇ TARİHLERİ
KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.
KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) sonuçları 22 Ekim 2020
KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) sonuçları 22 Ekim 2020
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sonuçları 22 Ekim 2020
KPSS Ön Lisans sonuçları 26 Kasım 2020
KPSS Ortaöğretim sonuçları 24 Aralık 2020
KPSS DHBT sonuçları 27 Ocak 2021 tarihinde açıklanacak.