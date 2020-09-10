ÖSYM Başkanı Aygün, KPSS lisans soru ve cevaplarının yayımlanacağı tarihi duyurdu

KPSS lisans sınavına katılım sağlayan adaylar merakla soru ve cevaplarının yayımlanacağı tarihi beklerken ÖSYM'den açıklama geldi.

ÖYM Başkanı Halis Aygün Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, '' Değerli KPSS Adaylarımız,

Geçtiğimiz hafta sonu uyguladığımız KPSS Lisans Genel Yetenek Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları sorularını ve cevap anahtarını 12-13 Eylül tarihlerinde yapılacak KPSS Alan Bilgisi oturumları ile birlikte 14 Eylül Pazartesi günü yayımlayacağız.'' bilgisini verdi.

KPSS SINAV TARİHLERİ 2020

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün : 12 Eylül 2020

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün : 13 Eylül 2020

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) : 20 Eylül 2020

KPSS Ön Lisans : 25 Ekim 2020

KPSS Ortaöğretim : 22 Kasım 2020

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) : 27 Aralık 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS SONUÇ TARİHLERİ

KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) sonuçları 22 Ekim 2020

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) sonuçları 22 Ekim 2020

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sonuçları 22 Ekim 2020

KPSS Ön Lisans sonuçları 26 Kasım 2020

KPSS Ortaöğretim sonuçları 24 Aralık 2020

KPSS DHBT sonuçları 27 Ocak 2021 tarihinde açıklanacak.