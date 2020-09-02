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  3. ÖSYM Başkanı Aygün, KPSS'deki koronavirüs tedbirlerini açıkladı

ÖSYM Başkanı Aygün, KPSS'deki koronavirüs tedbirlerini açıkladı

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 6 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek olan KPSS'de uygulanacak koronavirüs salgını tedbirlerini açıkladı.

ÖSYM Başkanı Aygün, KPSS'deki koronavirüs tedbirlerini açıkladı

Koronavirüs salgınının gölgesinde yapılacak olan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) uygulanacak tedbirler belli oldu. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün koronavirüs salgını tedbirlerini sosyal medya hesabından duyurdu.

İşte KPSS'de uygulanacak koronavirüs salgını tedbirleri:

"Koronavirüs önlemleri kapsamında adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtılacaktır. İsteyen adaylar, kendileri de dezenfektanlarını yanlarında getirebileceklerdir.

"Sınav görevlilerimize maske ve dezenfektanla birlikte lateks eldiven de dağıtılacaktır. 
Adaylar ve görevliler kendi maskeleri ve/veya siperlikleriyle de gelebileceklerdir.

-Covid-19 ile ilgili durumu olan adaylar HES kodlarından belirlenecek ve Bilim Kurulunun önerisi doğrultusunda Covid-19 durumlarına göre gruplara ayrılacak ve sınav merkezlerimizde hazırlanan ayrı salonlarda sınava alınacaklar.

-Bu durumda olup sınav yeri değiştirilen adaylar ÖSYM Başkanlığı  tarafından SMS ile bilgilendirilecek.Sınav görevlilerimizin Covid-19 durumları HES kodları aracılığıyla takip edilecektir.

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-Covid-19 durumu belirlenen sınav görevlilerinin görevleri iptal edilerek yerlerine yeni görevlendirmeler yapılacaktır.

-Adayların sınav binalarına ulaşımı için sınav binalarının bulunduğu bölgelere belediyeler tarafından daha sık seferler düzenlenmesi sağlanacaktır.

- Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için, adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse okul bahçelerine alınmayacaktır.

-Adaylar sınav binalarına girişte ve sınav bitiminde binadan çıkışta, sosyal mesafenin korunması için sınav görevlileri tarafından yönlendirilecektir.

-Okul bahçeleri girişinde/önünde kümelenmenin önlenmesi için aday yakınlarının beklememeleri ve ayrılmaları önem arz etmektedir.

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ÖSYM Başkanı Aygün, KPSS'deki koronavirüs tedbirlerini açıkladı

Tayfun Altuntaş
Editör


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