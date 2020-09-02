Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans (Alan Bilgisi) sınavına sayılı günler kaldı. Peki KPSS lisans (Alan Bilgisi) sınavı ne zaman? KPSS lisans Alan Bilgisi sınavı saat kaçta başlayacak? KPSS lisans Alan Bilgisi sınavı saat kaçta bitecek?

KPSS LİSANS ALAN BİLGİSİ SINAVI NE ZAMAN 2020?

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum Cumartesi Sabah (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler,

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) 12 Eylül 2020 tarihinde

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum Cumartesi Öğleden Sonra

(Hukuk, İktisat, Maliye) 12 Eylül 2020 tarihinde

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum Pazar Sabah

(İşletme, Muhasebe, İstatistik) : 13 Eylül 2020 tarihinde gerçekleşecek.

KPSS sınavına girerken hangi belgeler gerekli 2020? KPSS'ye girerken gerekli evraklar 2020

KPSS LİSANS ALAN BİLGİSİ SINAVI SAAT KAÇTA?

1. Oturumu saat 10.15'te başlayacak.

2. Oturum Cumartesi Öğleden Sonra Saat: 14.45'te başlayacak.

3. Oturum Pazar Sabah Saat: 10.15'te oynayacak.

SINAVA GİRERKEN ADAYLARIN YANLARINDA BULUNDURMASI GEREKEN BELGELER

a) 2020-KPSS/ÖABT/DHBT SINAVA GİRİŞ BELGESİ:

b) NÜFUS CÜZDANI VEYA TÜRKİYE CUMHURİYETİ KİMLİK KARTI VEYA GEÇERLİLİK SÜRESİ

DOLMAMIŞ PASAPORTUN ASLI:

Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adaylar, sınav binalarına bu belgeler dışında herhangi bir eşya, araç gereç vb. getirmemelidir. Sınavın yapıldığı her bir salona en az bir adet duvar saati, adayların sınavda kullanacakları gereçler (kalem, silgi, kalemtıraş) ile peçete ÖSYM tarafından sağlanacaktır. Adaylar sınava, şeffaf pet şişe içinde su getirebileceklerdir.

KPSS Lisans Alan Bilgisi sınav giriş belgesi yayımlandı

SINAVDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

Sınav süresince adayların;

 Konuşmaları, kopya çekmeleri veya kopya vermeleri,

 Salondaki görevlilere soru sormaları,

 Kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaları,

 Müsvedde kâğıdı kullanmaları veya soru ve cevaplarını başka bir kâğıda yazmaları,

 Soru ve cevapları cevap kâğıdının arkasına yazmaları

 Birbirlerinden kalem, silgi vb. şeyler alıp vermeleri,

 Sınavın cevaplama süresi başlamadan soruları okumaya başlamaları,

 Sınav süresi bittiği hâlde soruları okumaya ve cevap kâğıdında işaretleme yapmaya devam etmeleri,

 Sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmaları

yasaktır. Bu yasaklara uymadığı tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.

Sınav kurallarına uymak adayın temel görevidir. Kurallara aykırı davranışta bulunan adayların sınava devam etmelerine izin verilmeyecektir. Ancak, sınav görevlileri diğer adayların dikkatlerini dağıtmamak, zaman kaybetmelerine yol açmamak açısından gerekli görürse kural dışı davranışlarda bulunanlara uyarıda bulunmayabileceklerdir. Uyarılmış olsun veya olmasın, kurallara aykırı davranışta bulunan adayların kimlikleri ve kusurları sınav görevlilerince sınav tutanağına veya görevlilerin raporlarına açıkça

yazılacak ve bu adayların sınav sonuçları geçersiz sayılacaktır.

Adaylar, sadece soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabileceklerdir. Adayların

soruları ve/veya bu sorulara verdikleri cevapları ayrı bir kâğıda yazıp bu kâğıdı dışarı çıkarmaları kesinlikle yasaktır. Her oturumunun sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve ÖSYM’de tek tek incelenecektir.

Soru kitapçığının bir sayfası bile eksik çıkan veya Sınava Giriş Belgesini teslim etmeyen adayların sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınav binaları/salonları ÖSYM tarafından kurulacak güvenlik kameraları ile izlenebilecektir. Sınav görevlilerinin tutanaklarının yanı sıra kamera kayıtları da gerektiğinde sınav kurallarının ihlal edilip edilmediğinin tespitinde delil olarak kullanılacaktır. Sınav görevlileri tarafından tutanakta belirtilmemiş olsa da kamerakayıtlarının incelenmesi neticesinde kural ihlali yaptığı tespit edilen adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.

ÖSYM Temsilcileri sınav sırasında sınav salonlarını denetleyebilecek, gerekli gördükleri takdirde kimlik

kontrollerini yapabileceklerdir.

KPSS HES kodu nasıl alınır? HES kodu KPSS için geçerli mi?