ÖSYM duyurdu! 2021-ALES 2 için sınav günü açık tutulacak il ve ilçe nüfus müdürlükleri

Hafta sonu yapılacak olan ALES/2 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına girecek adaylar, kimlik kartlarında sorun çıkması halinde sınava alınmayacaklar. Bu durumu önlemek adına ÖSYM sınav günü açık tutulacak il ve ilçe nüfus müdürlüklerini paylaştı. Merkezlerdeki ekte sunulan İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 19 Eylül 2021 Pazar günü 07.00 ile 10.00 saatleri arasında açık tutulacak ve söz konusu Müdürlüklere başvuran adaylara, müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecektir

SINAV GÜNÜ AÇIK OLACAK İL VE İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ İÇİN TIKLAYIN

2021-ALES/2 İçin Sınav Günü Açık Tutulacak İl/İlçe Nüfus Müdürlüklerihttps://t.co/h9HCXavRNY pic.twitter.com/9g6nTbV9X4 — ÖSYM (@OSYMbaskanligi) September 16, 2021

19 EYLÜL 2021 ALES SINAVI SAAT KAÇTA 2021? ALES KAÇTA BAŞLIYOR, KAÇTA BİTİYOR?

19 Eylül Pazar günü gerçekleşecek ALES'in başlayacağı ve biteceği saat ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzla belli oldu. ALES saat 10.15'te başlayacak. Sınav toplam 150 dakika sürecek.

ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

ALES 1 BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

ALES'E KİMLER KATILABİLİR?

Sınava; bir lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar, lisans programını bitirenler ile denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurt dışında lisans eğitimi görmüş olanlar başvurabilirler.