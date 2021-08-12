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  3. ÖSYM duyurdu! 2021-KPSS ÖABT için sınav günü açık tutulacak il ve ilçe nüfus müdürlükleri

ÖSYM duyurdu! 2021-KPSS ÖABT için sınav günü açık tutulacak il ve ilçe nüfus müdürlükleri

15 Ağustos 2021 tarihinde yapılacak olan 2021- KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavına girecek adayların TC. Kimlik Kartını kaybeden, T.C. Kimlik Kartında fotoğrafı bulunmayan, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmaması takdirde ÖSYM sınav günü açık tutulacak il ve ilçe nüfus müdürlüklerini paylaştı.

ÖSYM duyurdu! 2021-KPSS ÖABT için sınav günü açık tutulacak il ve ilçe nüfus müdürlükleri

Hafta sonu yapılacak olan KPSS Öğretmenlik Alan bilgisi sınavına girecek adaylar, kimlik kartlarında sorun çıkması halinde sınava alınmayacaklar. Bu durumu önlemek adına ÖSYM sınav günü açık tutulacak il ve ilçe nüfus müdürlüklerini paylaştı. Merkezlerdeki ekte sunulan İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 15 Ağustos 2021 Pazar günü 07.00 ile 10.00 saatleri arasında açık tutulacak ve söz konusu Müdürlüklere başvuran adaylara, müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecektir

SINAV GÜNÜ AÇIK OLACAK İL VE İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ İÇİN TIKLAYIN

 

 

 

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