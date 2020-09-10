ÖSYM duyurdu! KPSS ön lisans geç başvuruları başladı

ÖSYM resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada KPSS ön lisans geç başvurularının 10 Eylül'de başlayıp 11 Eylül saat 23.59'da sona ereceğini açıkladı.

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2020 Kamu Personel Seçme Sınavı (Ön Lisans) ücreti 120 TL olarak belirlendi. Sınav ücreti ödemeleri ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/) üzerinden alınacak.

KPSS ÖN LİSANS 2020 SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

ÖSYM tarafından yayımlanan güncel sınav takvimine göre KPSS ön lisans sınavı 25 Ekim'de yapılacak. Sınav sabah saat 10.15'te başlayacak.

KPSS ÖN LİSANS KILAVUZ İÇİN TIKLAYINIZ

SINAVIN GEÇERLİ SAYILMASI NELERE BAĞLIDIR?

Bir adayın sınavının geçerli sayılarak Cevap Kâğıdı’nın değerlendirilmesi için adayın;

 Sınava, atandığı salonda/sırada girmesi,

 Sınav süresi başlamadan önce Sınava Giriş Belgesi’ni sınav görevlilerine teslim etmesi,

 Kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaması,

 Cevaplarını sınav süresi içinde Cevap Kâğıdı’nın ilgili alanına işaretlemiş olması,

 Cevap Kâğıdına T.C. Kimlik Numarasını ve Soru Kitapçığı Numarası’nı doğru olarak yazıp kodlaması,

 Soru Kitapçığı ile Cevap Kâğıdı’na yazması ve işaretlemesi gereken bilgilerinin doğru ve eksiksiz

olması,

 Sınav sorularını, sınavın cevaplama süresi başlatıldıktan sonra okumaya başlaması,

 Sınav süresi bittikten sonra soruları okumaması ve Cevap Kâğıdı’nda işaretlemeye devam etmemesi,

 Sınav sonunda Soru Kitapçığı’nı (sayfaları eksiksiz olarak) ve Cevap Kâğıdı’nı sınav görevlilerine teslim etmesi,

 Salonda sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uyması

ve diğer sınav kurallarına uyması zorunludur. Bu kurallara uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.

SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet, adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’nde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez.

ÖSYM, adaylara yönelik Sınav Sonuç Belgesinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgesinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.