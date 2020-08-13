ÖSYM duyurdu! KPSS-2020/1 tercih sonuçları açıklandı

KPSS 2020/1 tercihleri 3 Temmuz’da başlamış ve 4 Ağustos’ta sona ermişti. Adaylar tercih işlemlerini 23 Temmuz - 4 Ağustos 2020 tarihleri arasında ÖSYM’ye ilettiler. Tercihlerin sona ermesinin ardından binlerce aday sonuçların açıklanması için bekleyişteydi. Beklenen haber Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) geldi.

ÖSYM tarafından yapılan yazılı açıklamada, ''23 Temmuz - 04 Ağustos 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2020/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.'' denildi.

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KADRO VE POZİSYONLARA ATANMA

ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan kadro ve pozisyonlara kamu kurum ve kuruluşlarınca doğrudan atanacaklar. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildikleri kurum veya kuruluşa teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacak.

HAK İDDİA EDİLEMEYECEK DURUMLAR

KPSS'de yüksek puan almak, bu kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonlara yerleştirmede tek başına bir hak teşkil etmeyecek.Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden yerleştirmesi yapılamayan veya daha alt tercihlerine yerleştirilen adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecek. Kamu kurum ve kuruluşlarının atama için öngördükleri niteliklere sahip olmayan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedecekler.