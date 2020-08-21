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KPSS ön lisans başvuruları başladı! ÖSYM, başvuru kılavuzunu yayımladı

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS ön lisans başvuru kılavuzu yayımlandı. 25 Ekim 2020 tarihinde uygulanacak olan ön lisans sınavının başvuruları bugün itibariyle alınmaya başlandı. Adaylar başvuru işlemlerini ÖSYM Aday İşlemleri sayfasından yapabilecek.

KPSS ön lisans başvuruları başladı! ÖSYM, başvuru kılavuzunu yayımladı

ÖSYM Başkanı Halis Aygün Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, ''Değerli adaylarımız, 25 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştireceğimiz KPSS Ön Lisans Sınavı #2020KPSS başvuru kılavuzu https://osym.gov.tr sitemizde yayımlanmıştır. Başvurularınızı 21 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında yapabilirsiniz. Şimdiden tüm adaylarımıza başarılar dilerim.''  paylaşımında bulundu.

KPSS ÖN LİSANS KILAVUZU 2020 İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS ön lisans başvuruları başladı! ÖSYM başvuru kılavuzunu yayımladı

KPSS ÖN LİSANS BAŞVURULARI BAŞLADI

ÖSYM'nin yaptığı yazılı açıklamada, ''Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT), 27 Aralık 2020 tarihinde uygulanacaktır. Ön lisans düzeyinde DHBT’ye katılmak isteyen adayların KPSS Ön Lisans Sınavına başvuru yapmaları ve sınava katılmaları gerekmektedir.'' denildi.

Adaylar, başvurularını saat 10.00'dan itibaren elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

KPSS ön lisans başvuruları başladı! ÖSYM başvuru kılavuzunu yayımladı

BAŞVURULARDA HES KODU GEREKİYOR

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların ,sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2020-KPSS Ön Lisans Kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar, Kılavuza yukarıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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