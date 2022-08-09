ÖSYM duyurdu! KPSS'ye girecek tüm adayları ilgilendiriyor! Bu tarihlere dikkat!

Geçtiğimiz günlerde iptal eidlen KPSS ile ilgili ÖSYM arafından yeni takvim açıklanmış ve adayların bilgisine sunulmuştu. ÖSYM başkanlığı tarafından bugün yapılan yeni bir açıklamaya göre belirlenen tarihlerde sınava girecek adayların başvurmaları halinde sınav yerlerini değiştirebilecekleri tarihler yayımlandı.

ADAYLARA YEBİ BİR BİLGLENDİRME YAPILDI

ÖSYÖ Başkanlığı'nın resmi twitter hesabından yapılan açıklamaya göre;

"2022-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT Oturumları İçin Sınav Merkezi Tercihlerinin Güncellenmesi

2022-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları 18 Eylül 2022 tarihinde, Alan Bilgisi oturumları 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde, ÖABT oturumları ise 02 Ekim 2022 tarihinde uygulanacaktır.

Sınava başvuru yapan adaylardan sınav merkezi tercihini değiştirmek isteyenler, 11-12 Ağustos 2022 tarihleri arasında ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) sınav merkezi tercihlerini güncelleyebileceklerdir. Sınav merkezi güncelleme işlemi, 11 Ağustos 2022 tarihi saat 14.00’te başlayacak, 12 Ağustos 2022 tarihi saat 23.59'da sona erecektir. Adaylara ve kamuoyuna önemle duyurulur." şeklinde duyuru yapıldı.