Esprisine gülünmeyen adam Hasan Mezarcı, yine güldürmedi! "Su içmenin orucu bozacağına dair dînî ahkamı iptal ettim"MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı 2022? MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sınav sonucu sorgulama ekranıBugün ne pişirsem, iftara ne yemek yapsam? Kaynananız gelse böyle menü yapamaz! İşte Ramazan 13. gün iftar menüsü14 Nisan 2022 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programıAltın fiyatlarında dalgalı seyir! Gram ve çeyrek altın bir yükseliyor, bir düşüyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatlarıAhmad Manasra kimdir, nereli, kaç yaşında, neden tutuklu? İşte, Ahmed Manasra hakkında merak edilenler..ÖSYM MSÜ sınav sonuçları 2022 | MSÜ sınav sonuçları 2022Alkollü gözü dönmüş koca, eşini göğsünden bıçakladı!Bakan Soylu, sınır dışı eden ve ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı! Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendiMansur Yavaş'tan cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması: Aday değilim, belediye başkanlığından memnunum
İstanbul6 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. ÖSYM MSÜ sınav sonuçları 2022 | MSÜ sınav sonuçları 2022

ÖSYM MSÜ sınav sonuçları 2022 | MSÜ sınav sonuçları 2022

Adayların 27 Mart 2022 tarihinde katıldığı Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının sonuçları açıklandı. Bilgilendirme ÖSYM tarafından yayınlandı. İşte, ÖSYM MSÜ sınav sonuçları 2022 | MSÜ sınav sonuçları 2022...

ÖSYM MSÜ sınav sonuçları 2022 | MSÜ sınav sonuçları 2022

ÖSYM MSÜ sınav sonuçları 2022 | MSÜ sınav sonuçları 2022 konu başlıkları merak konusu oldu. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı merak ediliyor. Konuya ilişkin ÖSYM resmi internet adresinden sınava giren adayları bilgilendirdi. Buna göre; 14 Nisan 2022 tarihi itibariyle MSÜ sınav sonuçları açıklandı. İşte detaylar...

ÖSYM MSÜ sınav sonuçları 2022 | MSÜ sınav sonuçları 2022

ÖSYM MSÜ SINAV SONUÇLARI 2022 | MSÜ SINAV SONUÇLARI 2022

27 Mart 2022 tarihinde uygulanan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2022-MSÜ) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

ÖSYM MSÜ sınav sonuçları 2022 | MSÜ sınav sonuçları 2022

Adaylar, sınav sonuçlarına 14 Nisan 2022 tarihinde saat 08.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr  internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişilebilecektir.
2022-MSÜ Sınav Sonuçları

ÖSYM MSÜ sınav sonuçları 2022 | MSÜ sınav sonuçları 2022

2022- MSÜ SINAVI CEVAP KAĞITLARI

27 Mart 2022 tarihinde uygulanan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2022-MSÜ) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 14 Nisan 2022 tarihinde saat 08.45'ten itibaren 10 gün süreyle erişime açıldı.

ÖSYM MSÜ sınav sonuçları 2022 | MSÜ sınav sonuçları 2022

MSÜ SINAVINDAN SONRA NE OLUNUR?

Milli Savunma Üniversitesi'nde kara, hava ve deniz kuvvetlerine subay yetiştirilmektedir. İşte bünyesindeki bölümler;

Ankara’da Kara Harp Okulu, Tuzla’da Deniz Harp Okulu, Yeşilköy’de Hava Harp Okulu, Balıkesir’de Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu, Yalova’da Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu, İzmir’de Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu, Ankara’da Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu, Kara, Hava ve Deniz Harp Enstitüleri, Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü, Müşterek Harp Enstitüsü, Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü, Alparslan Savunma Birimleri Enstitüsü, Barbaros Deniz Bilimleri ve Mühendisliği Enstitüsü, Hezarfen Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü ve Milli Savunma ve Güvenlik Enstitüsü.

ÖSYM MSÜ sınav sonuçları 2022 | MSÜ sınav sonuçları 2022

MSÜ'DEN MEZUN OLUNCA NE OLUNUR?

Sınavın ardından öncelikle askeri öğrenci olunmaktadır. Üniversitenin bitirilip mezun olununca "teğmen" olunmaktadır. 

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT