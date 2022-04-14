ÖSYM MSÜ sınav sonuçları 2022 | MSÜ sınav sonuçları 2022 konu başlıkları merak konusu oldu. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı merak ediliyor. Konuya ilişkin ÖSYM resmi internet adresinden sınava giren adayları bilgilendirdi. Buna göre; 14 Nisan 2022 tarihi itibariyle MSÜ sınav sonuçları açıklandı. İşte detaylar...

ÖSYM MSÜ SINAV SONUÇLARI 2022 | MSÜ SINAV SONUÇLARI 2022

27 Mart 2022 tarihinde uygulanan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2022-MSÜ) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 14 Nisan 2022 tarihinde saat 08.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişilebilecektir.

2022-MSÜ Sınav Sonuçları

2022- MSÜ SINAVI CEVAP KAĞITLARI

27 Mart 2022 tarihinde uygulanan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2022-MSÜ) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 14 Nisan 2022 tarihinde saat 08.45'ten itibaren 10 gün süreyle erişime açıldı.

MSÜ SINAVINDAN SONRA NE OLUNUR?

Milli Savunma Üniversitesi'nde kara, hava ve deniz kuvvetlerine subay yetiştirilmektedir. İşte bünyesindeki bölümler;

Ankara’da Kara Harp Okulu, Tuzla’da Deniz Harp Okulu, Yeşilköy’de Hava Harp Okulu, Balıkesir’de Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu, Yalova’da Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu, İzmir’de Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu, Ankara’da Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu, Kara, Hava ve Deniz Harp Enstitüleri, Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü, Müşterek Harp Enstitüsü, Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü, Alparslan Savunma Birimleri Enstitüsü, Barbaros Deniz Bilimleri ve Mühendisliği Enstitüsü, Hezarfen Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü ve Milli Savunma ve Güvenlik Enstitüsü.

MSÜ'DEN MEZUN OLUNCA NE OLUNUR?

Sınavın ardından öncelikle askeri öğrenci olunmaktadır. Üniversitenin bitirilip mezun olununca "teğmen" olunmaktadır.