Milli Eğitim Bakanlığı ve ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavlarda birçok eğitimci de görev alıyor. Sınav maratonlarının başlamasıyla gözetmen ücretleri de merak konusu oldu. Bu kapsamda ÖSYM sınav görevli ücretleri 2021| LGS ve YKS sınav görevi ücretleri 2021 başlıkları internette en çok aratılan konular arasına girdi. Detayları sizler için derledik...

ÖSYM SINAV GÖREVLİ ÜCRETLERİ 2021| LGS VE YKS SINAV GÖREVİ ÜCRETLERİ 2021

Ek gelir kaynağı sağlamak için öğretmenler için de fırsat olan sınavlarla ilgili detaylar netleşmeye başlıyor. Sınavlarda gözetmen ve salon görevlisi olarak görev alacak olan öğretmenler alacakları ücretleri merak ediyor. Gözetmen öğretmenlerin alacakları sınav ücretleri;

Salon başkanı: 237 TL

Gözetmen: 198 TL

Yedek gözetmen: 158 TL

Bina yöneticisi: 264 TL

Bina yönetici yardımcısı: 237 TL

Bina sınav sorumlusu: 396 TL

Bina sorumlu yardımcısı: 264 TL

MEB öğretmen sınav görevli ücretler ne kadar?

Bina sınav komisyon başkanı: 265 TL

Bina komisyon üyesi: 237 TL

Salon başkanı: 230 TL

Cezaevi salon başkanı: 238 TL

Gözetmen: 223 TL

Cezaevi gözetmen: 223 TL

Yedek gözetmen :167 TL

Yardımcı engelli gözetmen: 279 TL

E-sınav uygulama sorumlusu: 209 TL

E sınav salon başkan: 181 TL

E-sınav salon gözetmeni: 167 TL

GÖZETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sınavlarda görevli olarak çalışmak isteyen öğretmenlerin sınavlar öncesinde başvuru yapmaları gerekmektedir. ÖSYM Görevli İşlemleri Sistemi üzerinden başvuru yapılıyor. Başvuruları olumlu sonuçlanan adaylar düzenlenen sınavlarda bina sınav sorumlusu, bina yöneticisi, salon başkanı,

gözetmen, yedek gözetmen, yardımcı gözetmen gibi görevler alıyor.