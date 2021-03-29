ÖSYM sınavları ertelendi mi 2021 son dakika? ÖSYM sınavları iptal mi oldu 2021? Merkezi sınavlar ertelendi mi, iptal mi?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen bir çok sınav önümüzdeki haftalarda Türkiye genelinde gerçekleştirilecek. Milyonlarca öğrenci sınavlarına hazırlanırken Kabine Toplantısının ardından yeni koronavirüs tedbirleri açıklandı. Peki ÖSYM sınavları ertelendi mi 2021? ÖSYM sınavları iptal mi oldu 2021?

ÖSYM SINAVLARI ERTELENDİ Mİ 2021 SON DAKİKA?

ÖSYM Başkanlığından sınavların ertelenmesi ve ya iptali konusunda henüz resmi bir açıklama gelmedi. Detaylar geldikçe haberimizde yer verilecektir. Ancak İçişleri Bakanlığının tam kapanma konulu genelgesinde ÖSYM sınavlarına girecek olan adayların tam kapanmada kısıtlamadan muaf olacakları belirtildi. Bu kapsamda merkezi sınavlarda bir erteleme görülmüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada tam kapanma uygulamasına geçileceğini duyurdu. Bu kapsamda anaokulu, kreş, 8 ile 12.sınıflar da dahil tüm kademelerde uzaktan eğitime geçilecek. Tüm sınavlar da ertelenecek.

ÖSYM SINAVLARI İPTAL Mİ OLDU 2021?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tüm okullarda yüz yüze eğitime ara verildiğini duyurdu. Açıklamanın ardından milyonlarca öğrencinin beklediği merkezi sınavların da iptalinin söz konusu olup olmadığı merak edildi. ÖSYM'den konu ile ilgili bir açıklama gelmezken, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde ÖSYM'nın yapacağı sınavları ilgilendiren bölüm şöyle belirtildi;

"ÖSYM tarafından ilan edilmiş merkezi sınavlara katılacağını belgeleyenler (bu kişilerin yanlarında bulunan eş, kardeş, anne veya babadan bir refakatçi) ile sınav görevlileri kısıtlamadan muaf tutulacak.''

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