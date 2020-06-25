YKS kaç soru, kaç dakika? 2021 YKS hangi konudan kaç soru çıkıyor?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan YKS, bu yıl Haziran'ın son haftasında uygulanacak. Hafta sonu 2 gün sürecek sınav öncesi adaylar merakla sınavların kaçta başlayıp kaçta biteceğini araştırıyor. Bizler de sizler için konuya ilişkin tüm detayları haberimizde derledik.. Şimdiden sınava girecek tüm adaylara başarılar..

2021 YKS NE ZAMAN?

ÖSYM, 2021 YKS sınavları 26-27 Haziran’da gerçekleştirileceğini duyurdu.

Adaylar 26 Haziran'da Temel Yeterlilik Testi (TYT),

27 Haziran'da ise Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testine (YDT) girecekler.

YKS SINAVI KAÇ DAKİKA?

*YKS 1. Oturum TYT 26 Haziran 2021 (Cumartesi), saat 10.15'de başlayacak. Sınav 135 dakika sürecek.

*YKS 2. Oturum AYT 27 Haziran 2021 (Pazar), saat 10.15'de başlayacak. Sınav 180 dakika sürecek.

*YKS 3. Oturum YDT 27 Haziran 2021 (Pazar), saat 15.45'de başlayacak. Sınav 120 dakika sürecek.

2021 YKS KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

YKS'DEKİ TESTLER VE SORU SAYISI

2021 YKS kılavuzunda yayımlanan tabloda testler ve soru sayısına yer verildi. İşte o tablo;

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler.

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YKS'DE GEREKLİ BELGELER

Adaylar sınava girerken 2 belgeyi yanlarında bulundurmaları zorunlu. Peki nedir bunlar,

1) İlgili oturuma ait Sınava Giriş Belgesi (SGB)

2) Nüfus Cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamışpasaportun aslı

(Nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında;

Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar,Pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Kimlik Kartı,

T.C. Kimlik Kartı edinme sürecinde İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan "fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu" veya "fotoğraflı, barkodlu-karekodlu" Geçici Kimlik Belgesi'nin geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilir.)

YKS'DE MASKE TAKMAK ZORUNLU MU?

Adaylar sınav salonlarına geçip sıralarına oturduktan sonra sınav süresince maskelerini çıkarabilecek. Ancak sınav görevlilerimiz maskelerini çıkarmayacak.

Sınav binalarının bahçelerine adaylar ve görevliler dışında hiç kimse alınmayacak.

Adayların sınav saatinden en az 1 saat 15 dakika önce sınav binasında hazır olmaları gerekiyor.

YKS'DE TABAN PUANI DEĞİŞTİ Mİ?

YKS'de taban puan uygulamasında değişiklik yaşandı. Sadece bu yıla özgü olan uygulamaya göre, daha önce 180 olan YKS baraj puanı, bu sene 170 oldu.

YKS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

2021-YKS sonuçlarına göre yükseköğretim programlarına yapılacak yerleştirmede bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutulacaktır. Bu kontenjan ve koşullar “2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu”nda yer alacaktır. Adaylar kılavuza 2021 Haziran ayının son haftası içinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz basımı, dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.