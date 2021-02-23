YKS baraj puanı 2021 kaç? Üniversite baraj puanı 2021? soruları gündemde. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) bu yıl Haziran ayında merkezi olarak uygulanacak. Başvurular 4 Şubat-2 Mart 2021 tarihleri arasında alınacak. Adaylar sınava hazırlıklarını sürdürürken bu yıl için belirlenecek baraj puanına odaklandı.

YKS BARAJ PUANI 2021 YILINDA KAÇ OLACAK?

Koronavirüs salgını nedeniyle 2020 yılında YKS baraj puanı 180'den 170'e düşürülmüştü. TYT sınavı için ise 150 olarak belirlendi.

ÖSYM tarafından yapılan son açıklamada 170 puanın sadece bu yıl geçerli olacağı belirtilmişti. Bu yıl için yeni bir açıklama gelmezken, salgının devam etmesi nedeniyle 2021 yılında baraj puanın bu oranda kalması bekleniyor.

Sınav öncesinde Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) öğrencileri bilgilendirici bir açıklama gelecek.

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