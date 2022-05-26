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ÖSYM son üç yılın sınav sorularını erişime açtı! 2019, 2020 ve 2021 sınavlarındaki tüm sorular paylaşıldı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, 2019, 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirdikleri sınavların sorularının erişime açıldığını bildirdi.

ÖSYM son üç yılın sınav sorularını erişime açtı! 2019, 2020 ve 2021 sınavlarındaki tüm sorular paylaşıldı!

ÖSYM son üç yılın sınav sorularını erişime açtı

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

TÜM SORULAR PAYLAŞILDI

"ÖSYM olarak 2019, 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirdiğimiz sınavların soruları, 'http://osym.gov.tr' adresimizde 'geçmiş yıllardaki sorular' sekmesinde erişime açılmıştır. Böylelikle 2022 yılına kadar olan sınavlarımızın tüm sorularını kamuoyuyla paylaşmış bulunmaktayız."

ÖSYM son üç yılın sınav sorularını erişime açtı! 2019, 2020 ve 2021 sınavlarındaki tüm sorular paylaşıldı!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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