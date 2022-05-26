ÖSYM son üç yılın sınav sorularını erişime açtı! 2019, 2020 ve 2021 sınavlarındaki tüm sorular paylaşıldı!
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, 2019, 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirdikleri sınavların sorularının erişime açıldığını bildirdi.
ÖSYM son üç yılın sınav sorularını erişime açtı
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
TÜM SORULAR PAYLAŞILDI
"ÖSYM olarak 2019, 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirdiğimiz sınavların soruları, 'http://osym.gov.tr' adresimizde 'geçmiş yıllardaki sorular' sekmesinde erişime açılmıştır. Böylelikle 2022 yılına kadar olan sınavlarımızın tüm sorularını kamuoyuyla paylaşmış bulunmaktayız."
ÖSYM olarak 2019, 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirdiğimiz sınavların soruları https://t.co/kNsaf93s0H adresimizde “Geçmiş Yıllardaki Sorular” sekmesinde erişime açılmıştır.— Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) May 26, 2022
Böylelikle 2022 yılına kadar olan sınavlarımızın tüm sorularını kamuoyuyla paylaşmış bulunmaktayız.