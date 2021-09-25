Depo Görevlisi(Tamamlanmış Ürün) Maaşı Ne Kadar? 2021 Depo Görevlisi Maaşları, ve İş İlanlarıAlaşım ne demek, TDK'ya göre Alaşım kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Milano'da hadise rüzgarı! İtalyan markanın ilk Türk temsilcisi seçildiNeşet Ertaş sözleri, görselleri, şarkı sözleri| Neşet Ertaş yoruldu gitti | Bir Garip Aşık Neşet ErtaşChelsea - Manchester City maçı canlı izle | S Sport canlı izle linkiDilek Albayrak kimdir? Didem Arslan Yılmaz programındaki Dilek kimdir? Nereli, kaç yaşında?ÖSYM TUS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2021? 2021 TUS 2. dönem sonuç tarihiKoronavirüs salgınıyla pençeleşen Diyarbakır'dan güzel haber! Vaka sayıları düştü, yoğun bakımdaki hasta sayısı azalmaya başladıAtmık ne demek, TDK'ya göre Atmık kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Ümraniyespor - Manisa FK maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle linki
İstanbul23 °C
  1. HABERLER
  2. EĞİTİM
  3. ÖSYM TUS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2021? 2021 TUS 2. dönem sonuç tarihi

ÖSYM TUS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2021? 2021 TUS 2. dönem sonuç tarihi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 2021 Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ederken adaylar, "ÖSYM TUS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2021? 2021 TUS 2. dönem sonuç tarihi" sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...

ÖSYM TUS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2021? 2021 TUS 2. dönem sonuç tarihi

2021 TUS 2. Dönem başvuruları 13-29 Temmuz tarihlerinde ÖSYM internet sitesi üzerinden gerçekleşmişti. 5 Eylül'de gerçekleştirilen Tıpta Uzmanlık Sınavının sonuçları merakla bekleniyor. Peki, ÖSYM TUS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2021? 2021 TUS 2. dönem sonuç tarihi , haberimizde merak edilen soru başlıklarına yer verdik...

ÖSYM TUS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2021? 2021 TUS 2. dönem sonuç tarihi

ÖSYM TUS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2021? 2021 TUS 2. DÖNEM SONUÇ TARİHİ

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) sınavı sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 5 Eylül tarihinde sınav giren öğrenciler sınav sonuç tarihini merak ediyor. 

ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, TUS 2. dönem sonuçlarına son 5 gün kaldı. 30 Eylül 2021 tarihinde açıklanacak olan sınav öğrencilere https://sonuc.osym.gov.tr/ sayfasından ilan edilecek.

ÖSYM TUS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2021? 2021 TUS 2. dönem sonuç tarihi

TUS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Adaylar TUS sonucunu öğrenmelerinin ardından tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarına dair tüm bilgilere ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr adresinden
erişebilecekler. TUS tercihi yapacak adayların yerleştirmeleri için puanları, tercih sıraları ve programların kontenjanları göz önünde tutularak bilgisayar üzerinden yapılacak.

TUS sonucuna göre yerleştirme/ek yerleştirme işleminin yapılabilmesi için yabancı dil yeterliliği ve mesleğini yapmaya yetkili olma yani diplomasının Sağlık Bakanlığınca tescil edilmiş olma şartı aranır.

Tercih yapacak adaylar için sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih kılavuzu yayınlanacak. TUS tercihleri ÖSYM tercih kılavuzu doğrultusunda gerçekleşecek.

TUS KONTENJANLAR TABLOSU

ÖSYM TUS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2021? 2021 TUS 2. dönem sonuç tarihi

TUS SINAVI NEDİR?

Tıp, veteriner, biyoloji, eczacılık, kimya veya tıbbi biyolojik bilimler fakültesinden mezun olanlar başvurabilir fakültesinden mezun olanların girebildiği bir sınavdır. Tıpta uzmanlık eğitimi sınavı anlamına gelmektedir. Tıp fakültesi eğitimini bitirenler bir alanda uzmanlaşmak için bu sınava girmek zorundadırlar. Bu sınav yılda iki defa yapılmaktadır.

ÖSYM tarafından yapılan bu sınav ile Sağlık Bakanlığının açıkladığı birimler de görev alınır. Sınav da çıkan sorular mesleki bilgi konularından oluşmaktadır.

ÖSYM TUS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2021? 2021 TUS 2. dönem sonuç tarihi

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT