2021 TUS 2. Dönem başvuruları 13-29 Temmuz tarihlerinde ÖSYM internet sitesi üzerinden gerçekleşmişti. 5 Eylül'de gerçekleştirilen Tıpta Uzmanlık Sınavının sonuçları merakla bekleniyor. Peki, ÖSYM TUS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2021? 2021 TUS 2. dönem sonuç tarihi , haberimizde merak edilen soru başlıklarına yer verdik...

ÖSYM TUS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2021? 2021 TUS 2. DÖNEM SONUÇ TARİHİ

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) sınavı sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 5 Eylül tarihinde sınav giren öğrenciler sınav sonuç tarihini merak ediyor.

ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, TUS 2. dönem sonuçlarına son 5 gün kaldı. 30 Eylül 2021 tarihinde açıklanacak olan sınav öğrencilere https://sonuc.osym.gov.tr/ sayfasından ilan edilecek.

TUS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Adaylar TUS sonucunu öğrenmelerinin ardından tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarına dair tüm bilgilere ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr adresinden

erişebilecekler. TUS tercihi yapacak adayların yerleştirmeleri için puanları, tercih sıraları ve programların kontenjanları göz önünde tutularak bilgisayar üzerinden yapılacak.

TUS sonucuna göre yerleştirme/ek yerleştirme işleminin yapılabilmesi için yabancı dil yeterliliği ve mesleğini yapmaya yetkili olma yani diplomasının Sağlık Bakanlığınca tescil edilmiş olma şartı aranır.

Tercih yapacak adaylar için sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih kılavuzu yayınlanacak. TUS tercihleri ÖSYM tercih kılavuzu doğrultusunda gerçekleşecek.

TUS SINAVI NEDİR?

Tıp, veteriner, biyoloji, eczacılık, kimya veya tıbbi biyolojik bilimler fakültesinden mezun olanlar başvurabilir fakültesinden mezun olanların girebildiği bir sınavdır. Tıpta uzmanlık eğitimi sınavı anlamına gelmektedir. Tıp fakültesi eğitimini bitirenler bir alanda uzmanlaşmak için bu sınava girmek zorundadırlar. Bu sınav yılda iki defa yapılmaktadır.



ÖSYM tarafından yapılan bu sınav ile Sağlık Bakanlığının açıkladığı birimler de görev alınır. Sınav da çıkan sorular mesleki bilgi konularından oluşmaktadır.