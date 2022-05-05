YKS'ye günler kala adaylar sınav yerlerinin açıklanmasını merakla bekliyor. Sınav tarihlerinin yayınlanmasının ardından öğrenciler internette sınav giriş belgelerinin yayınlanmasını beklemeye başladı. Merakla beklenen sınav yerleri sınava az bir zaman kaldığı için internette en çok aratılanlar arasında. ÖSYM YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak, açıklandı mı 2022 ? | ÖSYM sınav giriş yeri sorgulama ekranı

ÖSYM YKS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK, AÇIKLANDI MI 2022 ? | ÖSYM SINAV GİRİŞ YERİ SORGULAMA EKRANI

Merakla beklenen YKS sınav giriş belgeleri için ÖSYM henüz bir açıklama yapmadı.

2022 YKS NE ZAMAN?

2022 YKS 1. Oturum (TYT) , 18 Haziran 2022 saat 10:15'te yapılacak.

2022 YKS 2. Oturum (AYT) , 19 Haziran 2022 saat 10:15'te yapılacak.

2022 YKS 3. Oturum (YDT) , 19 Haziran 2022 saat 15:45'te yapılacak.

2022 YKS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS 2022 sınav sonuçları 20 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak.