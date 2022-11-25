ÖSYM'de sınav günü değişikliği! Verilen tarihler geri çekildi!

2023 seçimleri ile ÖSYM'nin yağacağı YKS sınav tarihlerinin çakışması sonrası ÖSYM sınav için verdiği tarihleri geri çekti.

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ÖSYM'de sınav günü değişikliği! Verilen tarihler geri çekildi!

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından dün 2023 yılı sınav takvimini açıklamış ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın 17-18 Haziran'da yapılacağı bildirilmişti. Ancak sınavların 2023 seçimlerine denk gelmesi sonrası ÖSYM sınav tarihlerinde değişikliğe gitmek durumunda kaldı.

ÖSYM'de sınav günü değişikliği! Verilen tarihler geri çekildi!

YENİDEN DEĞERLENDİRME YAPILACAK

NTV'nin haberine göre; ÖSYM sınav ve seçim tarihinin denk gelmemesi için yeni bir değerlendirme yapma kararı aldı. Sınav takvimi, bu nedenle geri çekildi. Üniversite sınavı tarihinin değişip değişmeyeceği, o çalışmanın ardından netleşecek.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının haziran ayının ilk haftası yapılması planlanıyor. Kurban Bayramı ise 29 Haziran'a denk geliyor.

ÖSYM'de sınav günü değişikliği! Verilen tarihler geri çekildi!

SEÇİMLER 1 AY ÖNE ALINABİLİR

Kulislere yansıyan bilgilere göre, üniversite sınav tarihinin değiştirilmemesi durumunda, seçimler 1 ay öne alınabilir. Bu durumda Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri'nin 14 Mayıs'ta yapılması en güçlü seçenek olarak belirtiliyor.

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