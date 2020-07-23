Ölme Seçme ve Yerleştirme Merkezi KPSS-2020/1 tercihlerine ilişkin yeni bir duyuru yayımladı. KPSS-2020/1 tercihleri yapan adaylar arasında, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak.

Adaylar, yayımlanan tercih kılavuzu ile tercihlerini yapabilecek.

KPSS 2020/1 TERCİH KILAVUZU

Tercihler, 23 Temmuz 2020 - 04 Ağustos 2020 tarihleri arasında yapılabilecek. Tercih işlemleri, 04 Ağustos 2020 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2020/1 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

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