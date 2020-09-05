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  3. ÖSYM'den KPSS'ye girecek adaylara kritik uyarı!

ÖSYM'den KPSS'ye girecek adaylara kritik uyarı!

ÖSYM'den yarın düzenlenecek Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) girecek adaylara kritik bir uyarı geldi. Adaylar Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu için saat 10.00'dan sonra, Eğitim Bilimleri Oturumu için saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı konusunda uyarıldı.

ÖSYM'den KPSS'ye girecek adaylara kritik uyarı!

ÖSYM'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, yarın düzenlenecek KPSS'ye girecek adaylara hatırlatma yapıldı.

Buna göre, adaylar Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu için saat 10.00'dan sonra, Eğitim Bilimleri Oturumu için saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

ÖSYM'den KPSS'ye girecek adaylara kritik uyarı!

Adayların, sınava giriş belgesinin yanı sıra nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportlarını yanlarında bulundurmaları gerekecek.

Nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında; Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe veya mavi kartlar, pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı, kimlik belgesi olarak kabul edilecek.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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