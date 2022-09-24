ÖSYM'den poşeti açılmış soru kitapçıkları hakkında açıklama! "Herhangi bir sorun olmadığı tespit edildi"

ÖSYM geçtiğimiz günlerde yapılan KPSS sonrası ortaya atılan bazı soru kitapçıklarının açılmış olmasına iddiasına yönelik açıklamalarda bulundu.

Rukiye Karapunar
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ÖSYM'den poşeti açılmış soru kitapçıkları hakkında açıklama! "Herhangi bir sorun olmadığı tespit edildi"

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 18 Eylül pazar günü yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Kültür - Genel Yetenek oturumunda bir adaya verilen poşeti açılmış soru kitapçığına ilişkin, "Dijital saate entegre kamera kayıtlarıyla sınavın güvenliği ile ilgili herhangi bir sorun olmadığı net olarak tespit edilmiştir." açıklamasını yaptı.

SORU KİTAPÇIKLARININ POŞETSİZ OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

ÖSYM'den yapılan açıklamada, pazar günkü KPSS Lisans Genel Kültür - Genel Yetenek oturumunda Şanlıurfa Rabia Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 630213024 numaralı salonda 2'nci sırada sınava giren adayın soru kitapçığının kendisine poşetsiz teslim edildiğini belirttiği aktarıldı.

Başkanlık tarafından yapılan inceleme sonucuna göre, sınav evrakı poşetinin salon başkanı tarafından saat 09.09'da sınav salonuna kapalı olarak getirildiği ifade edilen açıklamada, kapalı olan poşetin salon başkanı tarafından 09.39-09.41 saatleri arasında adayların huzurunda açıldığı belirtildi.

ÖSYM'den poşeti açılmış soru kitapçıkları hakkında açıklama! Herhangi bir sorun olmadığı tespit edildi

"HERHANGİ BİR SORUN OLMADIĞI NET OLARAK TESPİT EDİLMİŞTİR"

Soru kitapçıkları poşeti ile cevap kağıtları poşetinin saat 09.44'te salon başkanı tarafından sınav poşetinin içinden çıkarılarak adayların huzurunda masa üzerine konulduğu aktarılan açıklamada, "Soru kitapçıkları poşetinin 09.58-09.59 saatleri arasında adayların huzurunda salon başkanı tarafından açıldığı, bu işlem esnasında adayların da gözlemlediği şekliyle soru kitapçıklarının en altında yer alan iki kitapçık poşetinin de tüm soru kitapçıklarının yer aldığı sınav evrakı poşeti ile birlikte hataen yırtılarak açıldığı, salon başkanı tarafından hataen yırtılarak açılan iki soru kitapçığından birinin, iddia sahibi adaya saat 10.00'da teslim edildiği anlaşılmıştır. Bahse konu ifade ile ilgili yapılan bu tespitler ve değerlendirmeler ilgili adayla paylaşılmış ve dijital saate entegre kamera kayıtları izletilerek sınavın güvenliği ile ilgili herhangi bir sorun olmadığı net olarak tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

ÖSYM'den poşeti açılmış soru kitapçıkları hakkında açıklama! Herhangi bir sorun olmadığı tespit edildi

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