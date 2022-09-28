Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'yla ilgili konuşan Bakan Özer: "Amacımız öğretmenlerin mesleki gelişimini sürekli güncellemek"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'yla ilgili eleştirilerine canlı yayında yanıt veren Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Bu sınav, öğretmenlerin öğretmenlik yeterliliğini ölçmeye matuf yapılan bir sınav değil. Bu, kimsenin haddi değil. Öğretmen olarak girmiş zaten, öğretmen yani. Bu, sadece uzman öğretmenlerin almış olduğu eğitimin değerlendirilmesi" şeklinde konuştu.

"YANLIŞ BİR ALGI VAR"

Katıldığı bir canlı yayında Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı’na ilişkin açıklamalarda bulunan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sınava dair eleştirilerini yanıtlayan şu ifadelere yer verdi:

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"Şöyle bir algı var, Öğretmenlik Meslek Kanunu bu mudur? Hayır bu değildir, bu sadece bir başlangıçtır. Önemli olan bir kanun olmasıydı. Yani 60 yıllık özlemin giderilmesi bu anlamda yenidir. Bir kanun vardır. Kanun, 2023 yılında, Meclis açıldıktan sonra yeni haklarla sürekli genişleyecek olan bir kanundur. Eğer kanununuz olmazsa o zaman oraya atıf yapacağınız, iyileşme yapacağınız bir alanı bulamazsınız."

"HER YIL TEKRARLANACAK, SÜREKLİLİĞİ OLACAK"

"Bu sınav, öğretmenlerin öğretmenlik yeterliliğini ölçmeye matuf yapılan bir sınav değil. Bu, kimsenin haddi değil. Öğretmen olarak girmiş zaten, öğretmen yani. Bu, sadece uzman öğretmenlerin almış olduğu eğitimin değerlendirilmesi.

Öğretmenlerin 180 ve 240 saatlik eğitimlerin içeriğinin daha iyileşmesi ve daha güncelleşmesiyle ilgili talepleri var, bunlar iyileştirilebilecek şeyler. Eğitimler ve sınav sadece bu sene olmayacak, her yıl tekrarlanacak, sürekliliği olacak, içerikler güncellenecek."

"SAHADA ÖĞRETMENLERİMİZLE BİRLİKTEYİZ"

"Tüm öğretmenlerin özlük haklarını iyileştirmek için hükümetimiz tüm öğretmenlere yüzde 30 zam veriyor diyelim. Bunun için öğretmenler sınava alınır mı? Hiç alındı mı bu zamana kadar? Hayır. Bu çok farklı bir bağlamın içerisine girdi. Biz arka planlarını da biliyoruz, onlara çok fazla girmek istemiyorum ama biz sahada öğretmenlerimizle birlikteyiz.

Şuna da açığız. Sınav konusu değil, sınavla ilgili tereddüdümüz yok, sınavla ilgili bir iyileştirmemiz de yok. Öncelikle onu belirteyim. Sınav haricinde iyileştirme yapılacak alanlar var. Yani sahadan gelen özellikle 40 yıllık öğretmen, 35 yıllık öğretmen, haklı olarak diyor ki ‘Uzman öğretmenlik sınavına giriyorum, uzman öğretmen olduktan sonra 10 yıl beklemeye vaktim yok zaten, emekli olacağım. Başöğretmen olamayacak mıyım?’

İşte bunlarla ilgili arkadaşlarımız çalışma yapıyor, inşallah bunlarla ilgili o iyileştirmelere fırsat verecek düzenlemeleri önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşırız. Amacımız öğretmenlerin mesleki gelişimini sürekli güncellemek onları sürekli desteklemek."

"HER YIL İYİLEŞTİRİLECEK"

"Her yıl tekrarlanacak ve iyileştirilerek tekrarlanacak. Hem ders içerikleri iyileştirilecek, alınan geri beslemelerle çok daha iyi noktaya taşınacak. Öğretmenlerimiz yüksek lisans ve doktora yapmaya başlayacak, yönelimleri artacak. Dolayısıyla bu süreçten öğretmenlerimizin büyük kısmının yararlanacağına inanıyorum. Öğretmenlerimize güveniyorum."