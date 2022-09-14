2022 TUS sonuçları açıklandı mı, ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? TUS sonuç görüntüleme ekranı 2022

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Kurumu tarafından 4 Eylül 2022'de ikincisi gerçekleştirilen Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na (TUS) binlerce aday katıldı. Sınava giren ve sonuçların açıklanmasını heyecanla bekleyen uzman adayları, sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair aramalar yapıyor. Peki 2022 TUS sonuçları açıklandı mı, ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte yanıtlar ve TUS sonuç görüntüleme ekranı 2022...
2022 TUS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE AÇIKLANACAK?
4 Eylül'de sınava giren uzman adaylarının heyecanla beklediği sonuçlar, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Kurumu (ÖSYM) tarafından yayınlanan takvimle açıklandı.
Takvime göre Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) sonuçları 29 Eylül 2022 tarihinde açıklanacak.