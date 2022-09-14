2022 TUS sonuçları açıklandı mı, ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? TUS sonuç görüntüleme ekranı 2022 Tıpta uzmanlaşmak isteyen adaylar, 4 Eylül 2022 tarihinde gerçekleştirilen Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na (TUS) girmişti. Sınava giren aday sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki 2022 TUS sonuçları açıklandı mı, ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte detaylar ve TUS sonuç görüntüleme ekranı 2022...

İrem Yıldız Haberler, Son Dakika Haber