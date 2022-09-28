Ekim ayına günler kala, Açık Öğretim Lisesi'nde eğitim gören öğrenciler, sınav tarihlerinin ne zaman olacağına dair araştırmalar yapmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi sınav tarihlerini açıkladı. Peki 2022 Açık Öğretim Lisesi sınavları başladı mı, ne zaman başlayacak? MEB AÖL sınav tarihleri ne zaman? İşte detaylar...

2022 AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SINAVLARI BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK? MEB AÖL SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2022-2023 Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi I. Dönem sınavlarının aralık ayında gerçekleştirileceği duyuruldu. Net sınav tarihleri ile ilgili bilgi verildiğinde haberimizde yer vereceğiz.