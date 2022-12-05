MEB'den yeni sözleşmeli personel alımı duyurusu! En düşük maaş 32.554 TL...

Millî Eğitim Bakanlığı yeni sözleşmeli personel alımı yapacağına dair duyuru yaptı. Buna göre MEB, 31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Personel İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" in 8 inci maddesi uyarınca sözleşmeli personel alımı yapacak. Haber Global'in haberine göre alımı yapılacak olan sözleşmeli bilişim personellerine yüklü bir miktarda maaş ödenmesi, en düşük maaş olarak 32.554 TL, en yüksek maaş olarak ise 48.831 TL ödenmesi bekleniyor.

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Millî Eğitim Bakanlığı sözleşmeli bilişim personeli alımı başvuruları 19 Aralık 2022 tarihinde başlayıp 23 Aralık 2022 tarihine kadar devam edecek.

Adaylar e-devlet (Millî Eğitim Bakanlığı / Kariyer kapısı) ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvurularını online olarak gerçekleştirebilecek.

MEB SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONEL ALIMI İÇİN ŞARTLAR:

MEB Sözleşmeli Bilişim Personeli alımı için KPSS'den en az 70 puan alma şartının yanı sıra şu şartlar aranmaktadır:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

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b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Belirtilen pozisyonlardan yalnızca biri için başvurabileceklerdir.)

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu maddede belirtilen yükseköğretim mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının iki katı ödenecek pozisyonlar için ve yalnızca birine başvurabileceklerdir.)

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda, son başvuru tarihi itibarıyla ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ve Sosyal Güvenlik Kurumuna tabi özel kesimde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek

MEB SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

İnternet başvuru tarihleri, 19-23 Aralık 2022, Sınava girecek adayların ilanı, 13 Ocak 2023, Sözlü/Uygulamalı sınav tarihleri 23-27 Ocak 2023

MEB SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIMI AÇILAN KADROLAR