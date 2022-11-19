MEB Uzman öğretmenlik sınav soruları kitapçığı ve cevapları | İşte Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı sorularının cevapları PDF

Milli Eğitim Bakanlığı, tek oturumda yapılan Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'nın soru kitapçığı ve cevaplarını yayımladı. Bu kapsamda araştıranlar için PDF türünde MEB Uzman öğretmenlik sınav soruları kitapçığı ve cevapları | İşte Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı sorularının cevapları...

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MEB Uzman öğretmenlik sınav soruları kitapçığı ve cevapları | İşte Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı sorularının cevapları PDF

Genelde öğretmenlerin bilgilerini öğrettiği öğrenciler, sınavlarda ter dökerken bu kez tam tersi bir durum yaşandı. Binlerce öğretmen, Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen ve tek oturumda yapılan Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'na girdi. 19 Kasım 2022 Cumartesi günü saat 10.00'da başlayan sınav saat 12.30'da tamamlandı. Sınavın tamamlanması sonrası MEB Uzman öğretmenlik sınav soruları kitapçığı ve cevapları | İşte Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı soruları cevaplarının PDF formatındaki dosyası haberimizde...

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MEB UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV SORULARI KİTAPÇIĞI VE CEVAPLARI

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilk kez yapılan uzman öğretmenlik sınavının soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı. PDF formatındaki kitapçık ve cevaplara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

MEB UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV SORULARI KİTAPÇIĞI VE CEVAPLARI

MEB Uzman öğretmenlik sınav soruları kitapçığı ve cevapları | İşte Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı sorularının cevapları PDF

MEB BAŞ ÖĞRETMENLİK SINAV SORULARI KİTAPÇIĞI VE CEVAPLARI

Milli Eğitim Bakanlığı, baş öğretmenlik sınav soruları kitapçığı ve cevapları açıklandı. Cevap anahtarı ve soru kitapçığı haberimizde...

MEB BAŞ ÖĞRETMENLİK SINAV SORULARI KİTAPÇIĞI VE CEVAPLARI

İŞTE ÖĞRETMENLİK KARİYER BASAMAKLARI YAZILI SINAVI SORULARININ CEVAPLARI PDF

Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesinden yayımlanan Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı soru ve cevapları yayınlandı.

ÖĞRETMENLİK KARİYER BASAMAKLARI YAZILI SINAVI SORULARININ CEVAPLARI PDF

İŞTE ÖĞRETMENLİK KARİYER BASAMAKLARI YAZILI SINAVI SORULARININ CEVAPLARI PDF

MEB Uzman öğretmenlik sınav soruları kitapçığı ve cevapları | İşte Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı sorularının cevapları PDF

ÖĞRETMENLİK KARİYER BASAMAKLARI SINAV SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı sonuçları 12 Aralık 2022 Pazartesi günün açıklanacak.

Sınav sonucuna göre uzman öğretmen veya başöğretmen unvanı alanlara, sertifikanın düzenlendiği tarihi takip eden ay başından itibaren unvanları için öngörülen eğitim öğretim tazminatı ödenecek ve her unvan için ayrı ayrı olmak üzere bir derece verilecek.

YÖNETMELİK DEĞİŞMİŞTİ

Milli Eğitim Bakanlığınca, 3 Şubat 2022 tarihli 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu'na dayanılarak hazırlanan "Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği"ne göre öğretmenlik, adaylık döneminden sonra öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olmak üzere üç kariyer basamağına ayrıldı.

Öğretmenlik kariyer basamakları eğitimleri için 614 bin 390 öğretmen başvurdu. Bu öğretmenlerin yüzde 99'u yani 606 bin 185'i eğitimlerini tamamladı.

Uzman öğretmenliğe, bu eğitimleri tamamlayan ve yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla öğretmenlikte adaylık dahil en az 10 yıl hizmeti bulunan, başöğretmenliğe ise uzman öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti bulunan, eğitimleri tamamlamış öğretmenler başvurdu.

Sınava toplam başvuru sayısı 595 bin 598 oldu.

Türkiye'de halen 75 bin 506 uzman öğretmen, 89 başöğretmen bulunuyor.

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