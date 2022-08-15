ALES 3 ne zaman, başvuru tarihi ne 2022? ALES 3 başvuru ücreti ne kadar, nereden, nasıl başvurulur?

ÖSYM tarafından her sene düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na girmek isteyen adaylar 3'üncü oturumunun ne zaman olacağını araştırıyor. Peki ALES 3 ne zaman, başvuru tarihi ne 2022? ALES 3 başvuru ücreti ne kadar, nereden, nasıl başvurulur? İşte detaylar...

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ALES 3 ne zaman, başvuru tarihi ne 2022? ALES 3 başvuru ücreti ne kadar, nereden, nasıl başvurulur?

Lisans mezunu olup yüksek lisans düşünen adaylar, ÖSYM tarafından her yıl 3 defa düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES) 3'üncü oturumuna girmek için internette araştırma yapıyor. Sınavın ne zaman olacağını ve başvuruların ne zaman başlayacağını merak eden adaylar ALES 3 ne zaman, başvuru tarihi ne 2022? ALES 3 başvuru ücreti ne kadar, nereden, nasıl başvurulur? sorularının yanıtlarını arıyor. Biz de sizin için bu soruların yanıtlarını hazırladık. İşte detaylar...

ALES 3 ne zaman, başvuru tarihi ne 2022? ALES 3 başvuru ücreti ne kadar, nereden, nasıl başvurulur?

ALES 3 NE ZAMAN, BAŞVURU TARİHİ NE 2022?

ALES oturumlarının ilki 17 Nisan'da gerçekleştirilmişti. 2'inci oturum ise bu pazar, yani 21 Ağustos pazar günü gerçekleştirilecek. Başvuru tarihlerini kaçıranlar ya da en son oturuma girmek için bekleyen adaylar ALES 3'ün hangi tarihte olacağını merak ediyor. İşte o tarih...

ÖSYM'nin takvimine göre ALES'in 3'üncü oturumu için başvurular 30 Eylül-10 Ekim 2022 tarihleri arasında alınacak ve sınav 20 Kasım 2022'de gerçekleştirilecek. Sınav sonuçlarının ise 9 Aralık tarihinde ilan edilmesi bekleniyor.

ALES 3 ne zaman, başvuru tarihi ne 2022? ALES 3 başvuru ücreti ne kadar, nereden, nasıl başvurulur?

ALES 3 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, NEREDEN, NASIL BAŞVURULUR?

Başvuruları 30 Eylül-10 Ekim 2022 tarihleri arasında alınacak ve 20 Kasım'da gerçekleştirilecek ALES 3'ün ücreti bu yıl 185 TL olarak belirtildi. Geç başvurularının 11 Ekim'de başlayacak olan sınavın ücreti, yüzde 50 artmış bir şekilde ödenecek.

ALES 3 ne zaman, başvuru tarihi ne 2022? ALES 3 başvuru ücreti ne kadar, nereden, nasıl başvurulur?

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