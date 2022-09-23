Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katıldığı Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi'nin (DHBT) bu yıl hangi tarihte olacağı merak konusu oldu. Peki 2022 KPSS DHBT ne zaman, başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? DHBT başvuru ücreti ne kadar, nereden, nasıl başvurulur? İşte detaylar...

2022 KPSS DHBT NE ZAMAN, BAŞVURULARI BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Başvuruları henüz başlamamış olan 2022 KPSS DHBT'ye girmek isteyen adaylar, 7-17 Ekim tarihleri arasında başvuru işlemlerini tamamlayabilecek. Sınav ise 27 Kasım'da gerçekleştirilecek.

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DHBT’ye lisans düzeyinde katılacak olan adayların KPSS Lisans oturumuna, ortaöğretim ya da ön lisans düzeyinde katılacak olan adayların ise KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans oturumlarına girmiş olmaları gerekmektedir. Daha öncesinde KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna katılmayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.,

DHBT BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, NEREDEN, NASIL BAŞVURULUR?

Sınava girecek olan adaylar başvuru tarihleri arasında ÖSYM'nin resmi internet istesin kimlik bilgilerini girerek ve 115 TL ücret ödeyerek başvuruda bulunabilecekler.

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