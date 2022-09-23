2022 KPSS DHBT ne zaman, başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? DHBT başvuru ücreti ne kadar, nereden, nasıl başvurulur?

Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katıldığı Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi'nin (DHBT) ne zaman olacağı internette araştırılıyor. Peki 2022 KPSS DHBT ne zaman, başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? DHBT başvuru ücreti ne kadar, nereden, nasıl başvurulur?

YAYINLAMA
Google News
2022 KPSS DHBT ne zaman, başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? DHBT başvuru ücreti ne kadar, nereden, nasıl başvurulur?

Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katıldığı Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi'nin (DHBT) bu yıl hangi tarihte olacağı merak konusu oldu. Peki 2022 KPSS DHBT ne zaman, başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? DHBT başvuru ücreti ne kadar, nereden, nasıl başvurulur? İşte detaylar...

2022 KPSS DHBT ne zaman, başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? DHBT başvuru ücreti ne kadar, nereden, nasıl başvurulur?

2022 KPSS DHBT NE ZAMAN, BAŞVURULARI BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Başvuruları henüz başlamamış olan 2022 KPSS DHBT'ye girmek isteyen adaylar, 7-17 Ekim tarihleri arasında başvuru işlemlerini tamamlayabilecek. Sınav ise 27 Kasım'da gerçekleştirilecek.

DHBT’ye lisans düzeyinde katılacak olan adayların KPSS Lisans oturumuna, ortaöğretim ya da ön lisans düzeyinde katılacak olan adayların ise KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans oturumlarına girmiş olmaları gerekmektedir. Daha öncesinde KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna katılmayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.,

2022 KPSS DHBT ne zaman, başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? DHBT başvuru ücreti ne kadar, nereden, nasıl başvurulur?

DHBT BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, NEREDEN, NASIL BAŞVURULUR?

Sınava girecek olan adaylar başvuru tarihleri arasında ÖSYM'nin resmi internet istesin kimlik bilgilerini girerek ve 115 TL ücret ödeyerek başvuruda bulunabilecekler.

DHBT BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

İlgili Haberler
2022 KPSS Ortaöğretim geç başvuru bitti mi, geç başvuru tarihleri ne, geç başvuru ne zaman bitiyor? KPSS Ortaöğretim geç başvuru nereden, nasıl yapılır?
2022 KPSS Ortaöğretim geç başvuru bitti mi, geç başvuru tarihleri ne, geç başvuru ne zaman bitiyor? KPSS Ortaöğretim geç başvuru nereden, nasıl yapılır?
2022 ALES/3 başvuruları başladı mı, başvurular ne zaman, hangi tarihte başlayacak? ALES/3 sınav ücreti ne kadar, nereden, nasıl başvurulur?
2022 ALES/3 başvuruları başladı mı, başvurular ne zaman, hangi tarihte başlayacak? ALES/3 sınav ücreti ne kadar, nereden, nasıl başvurulur?
Diyarbakır Belediyesi burs başvuruları başladı mı, başvurular nereden, nasıl yapılır, kimler başvurabilir? Diyarbakır Belediyesi bursu ne kadar, kaç TL?
Diyarbakır Belediyesi burs başvuruları başladı mı, başvurular nereden, nasıl yapılır, kimler başvurabilir? Diyarbakır Belediyesi bursu ne kadar, kaç TL?
Diyarbakırlı üniversitelilere validen burs müjdesi! 2500 TL burs için başvuruları kaçırmayın!
Diyarbakırlı üniversitelilere validen burs müjdesi! 2500 TL burs için başvuruları kaçırmayın!
2022 YKS Milli Sporcu Yerleştirme tercihleri nedir, nasıl, nereden yapılır, tercihler ne zaman sona eriyor? 2022 YKS Milli Sporcu kontenjanları...
2022 YKS Milli Sporcu Yerleştirme tercihleri nedir, nasıl, nereden yapılır, tercihler ne zaman sona eriyor? 2022 YKS Milli Sporcu kontenjanları...
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
2022 KPSS Ortaöğretim geç başvuru bitti mi, geç başvuru tarihleri ne, geç başvuru ne zaman bitiyor? KPSS Ortaöğretim geç başvuru nereden, nasıl yapılır?
2022 KPSS Ortaöğretim geç başvuru bitti mi, geç başvuru tarihleri ne, geç başvuru ne zaman bitiyor? KPSS Ortaöğretim geç başvuru nereden, nasıl yapılır?
2022 ALES/3 başvuruları başladı mı, başvurular ne zaman, hangi tarihte başlayacak? ALES/3 sınav ücreti ne kadar, nereden, nasıl başvurulur?
2022 ALES/3 başvuruları başladı mı, başvurular ne zaman, hangi tarihte başlayacak? ALES/3 sınav ücreti ne kadar, nereden, nasıl başvurulur?
Diyarbakır Belediyesi burs başvuruları başladı mı, başvurular nereden, nasıl yapılır, kimler başvurabilir? Diyarbakır Belediyesi bursu ne kadar, kaç TL?
Diyarbakır Belediyesi burs başvuruları başladı mı, başvurular nereden, nasıl yapılır, kimler başvurabilir? Diyarbakır Belediyesi bursu ne kadar, kaç TL?
Diyarbakırlı üniversitelilere validen burs müjdesi! 2500 TL burs için başvuruları kaçırmayın!
Diyarbakırlı üniversitelilere validen burs müjdesi! 2500 TL burs için başvuruları kaçırmayın!
Son Haberler
2022 YKS Milli Sporcu Yerleştirme tercihleri bitti mi, ne zaman bitiyor, ne zaman, hangi tarihte sona eriyor?
2022 YKS Milli Sporcu Yerleştirme tercihleri bitti mi, ne zaman bitiyor, ne zaman, hangi tarihte sona eriyor?
2022 YKS Milli Sporcu Yerleştirme tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak, hangi tarihte başlayacak, tercihler ne zaman sona erecek?
2022 YKS Milli Sporcu Yerleştirme tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak, hangi tarihte başlayacak, tercihler ne zaman sona erecek?
Çok Okunanlar
2022 KPSS Alan Bilgisi ne zaman, hangi tarihte olacak? KPSS Alan Bilgisi saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek, sınav kaç dakika?
2022 KPSS Alan Bilgisi ne zaman, hangi tarihte olacak? KPSS Alan Bilgisi saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek, sınav kaç dakika?
ÖSYM duyurdu! 2022 YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı!
ÖSYM duyurdu! 2022 YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı!
Yorumlananlar