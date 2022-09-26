Geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen KPSS Lisans oturumuna giren öğretmen adayları, KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) için gün saymaya başladı. ÖABT'ye girecek olan adaylar, sınavın ne zaman ve saat kaçta olacağını araştırıyor. Peki 2022 KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) ne zaman, hangi tarihte, saat kaçta olacak? 2022 KPSS ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

2022 KPSS LİSANS ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ (ÖABT) NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE, SAAT KAÇTA?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan 2022 KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT), 2 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek. Üç oturum halinde düzenlenecek olan sınav, 10:15'te başlamış olacak.

Haberin Devamı

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Matematik ve Fen Bilimleri sınavında (Alan Eğitimi (15) Alan Bilgisi (60)), olmak üzere 75 soru sorulacak. Sınav 150 dakika sürecek. Sınavın ilk oturumu saat 12.45'te sona erecek.

2022 KPSS ÖABT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adaylar, 2 Ekim'de gerçekleştirilecek olan sınavın sonuçlarına 21 Ekimde, ÖSYM'nin resmi internet sitesinden erişebilecekler.