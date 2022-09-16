Başvuruları 1- 13 Eylül 2022 tarihleri arasında alınan KPSS Ortaöğretim oturumunun başvurularını kaçıran adaylar, internette geç başvuruların ne zaman yapılacağına dair aramalar yapıyor. Peki 2022 KPSS Ortaöğretim başvuruları bitti mi, geç başvuru tarihleri ne, geç başvuru ne zaman bitiyor? KPSS Ortaöğretim geç başvuru nereden, nasıl yapılır? İşte detaylar...

2022 KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI BİTTİ Mİ, GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ NE, GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN BİTİYOR?

KPSS Ortaöğretim başvuruları 1 Eylül'de alınmaya başlanmış, 13 Eylül 2022'de de sona ermişti. Başvuruları kaçıran ve geç başvuru ile ilgili detayları merak eden vatandaşlar, sorularının yanıtlarını arıyor.

2022 KPSS Ortaöğretim oturumu için 21 Eylül'de başlayacak olan geç başvurular 22 Eylül'de saat 23:59'da sona erecek. KPSS adayları bu tarihler arasında geç başvurularını tamamlayabilecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM GEÇ BAŞVURU NEREDEN, NASIL YAPILIR?

KPSS Ortaöğretim adayları, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) aday işletim portalından sınav ücretlerini de ödeyerek başvurularını yapabilecek.

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