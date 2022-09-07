ÖSYM Başkanlığı duyurdu! 2022-DGS yerleştirme sonuçları açıklandı!

24 Ağustos 1 Eylül tarihleri arasında tercihleri alınan Dikey Geçiş Sınavı sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı.

Rukiye Karapunar
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ÖSYM Başkanlığı duyurdu! 2022-DGS yerleştirme sonuçları açıklandı!

Üniversitelerin ön lisans programlarından mezun olan, ya da açık ve uzaktan öğretim fakültelerinin 2 yıllık programlarından mezun olan adayların 3 Temmuz tarihinde girmiş olduğu ve geçtiğimiz haftalarda tercihleri alınan Dikey Geçiş Sınavı'nın tercih sonuçları ÖSYM Başkanlığı tarafından açıklandı.

ÖSYM Başkanlığı duyurdu! 2022-DGS yerleştirme sonuçları açıklandı!

RESMİ HESAPLARDAN AÇIKLAMA GELDİ

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada "24 Ağustos - 01 Eylül 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2022-DGS) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 07 Eylül 2022 tarihinde 14.00’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecektir.

ÖSYM Başkanlığı duyurdu! 2022-DGS yerleştirme sonuçları açıklandı!

Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 09 - 14 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 08 - 12 Eylül 2022 saat 23:59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecektir.

ÖSYM Başkanlığı duyurdu! 2022-DGS yerleştirme sonuçları açıklandı!

Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekmektedir. E-kayıt işlemlerini tamamlayan adayların, üniversitelerinin web sitesinde belirtilen belgeleri ilgili tarih aralığında elden teslim etmesi gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

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