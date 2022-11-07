Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "Öğretmenlik kariyer basamakları eğitimine başvuran öğretmenlerin yüzde 99'u eğitimlerini tamamladı"

Çok tartışılan bir konu olan öğretmenlik kariyer basamakları yazılı sınavı ile ilgili açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, eğitim için toplamda 614 bin 390 öğretmenin başvurduğunu aktardı. Bakan Özer, bu öğretmenlerin yüzde 99'unun yani 606 bin 185'inin eğitimlerini tamamladığını belirtti.

"YOLUMUZA ÇOK DAHA GÜÇLÜ DEVAM EDECEĞİZ"

Yazılı sınava 595 bin 598 başvuru yapıldığını ifade eden Bakan Özer, yüksek lisans ve doktora yapan öğretmenlerin sınavdan muaf olduğuna değinerek şu ifadeleri kullandı:

Haberin Devamı

"Muaf olan öğretmenlerimizin sayıları belli oldu. Buna göre, hali hazırda eğitim sistemimizde bulunan 75 bin 506 uzman öğretmen sayısı, sınavdan muaf olan 94 bin 606 yeni uzman öğretmenle 170 bin 112'e ulaşacak. Şu anda 89 olan başöğretmen sayısı da sınavdan muaf olan 257 öğretmenle beraber toplam 346 başöğretmen sayısına çıkacak. İnşallah sınava girerek uzman ve başöğretmen olmaya hak kazanacak arkadaşlarımızla birlikte bu sayı daha da artacak ve hep birlikte yolumuza çok daha güçlü devam edeceğiz"

Haberin Devamı

Özer, öğretmenlik kariyer basamakları yazılı sınavının daha önce planlandığı gibi 19 Kasım'da 81 ildeki sınav merkezlerinde yapılacağını, sınav soru kitapçıklarının da baskı aşamasında olduğunu söyledi.