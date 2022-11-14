Bakan Mahmut Özer: "Kız çocuklarının eğitimle ilgili sorunları son 20 yıl içerisinde kökten çözüldü"

Hatay'da konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "2000'li yıllarda ortaöğretimdeki kız çocuklarının okullaşma oranı sadece yüzde 39,2'ydi. Bugün yüzde 94,66'ya ulaştı. Kız çocuklarının eğitimle, okullaşmayla ilgili sorunları son 20 yıl içerisinde kökten çözüldü" dedi.

YAYINLAMA
Google News
Bakan Mahmut Özer: "Kız çocuklarının eğitimle ilgili sorunları son 20 yıl içerisinde kökten çözüldü"

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yaptırılan Recep Atakaş Fen Lisesi'nin temel atma töreninde konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "İlkokul hariç eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranlarının 2000'li yılların başında yüzde 50'nin altında gerçekleştiğini görmekteyiz. Bu, ülkenizin en önemli fırsat penceresi genç nüfus olmasına rağmen biz, ülke olarak bu genç nüfusu eğitimin tüm kademeleriyle maalesef buluşturamamışız" diye konuştu.

"YÜKSEK ÖĞRETİMDEKİ OKULLAŞMA ORANLARI ARTTI"

Konuşmasına devam eden Bakan Özer şu ifadelere yer verdi:

"Bu, 2000'li yıllardan sonra gecikmeli eğitimle buluşma seferberliği sayesinde geldiğimiz noktada, günümüzde eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranları ilk kez Cumhuriyet tarihinde yüzde 95'in üzerine çıktı. 5 yaştaki okullaşma oranları yüzde 11'den yüzde 97'e ulaştı. Orta öğretimdeki net okullaşma oranı yüzde 44'lerden yüzde 95'lere çıktı. Yüksek öğretimdeki net okullaşma oranları yüzde 14'lerden yüzde 48'lere çıktı."

Bakan Mahmut Özer: Kız çocuklarının eğitimle ilgili sorunları son 20 yıl içerisinde kökten çözüldü

"EĞİTİMİN ÖNÜNDEKİ ANTİDEMOKRATİK UYGULAMALAR KALDIRILDI"

"Eğitimin önündeki antidemokratik uygulamaların tamamı kaldırıldı. Düşünün, bu ülkede kız çocuklarının eğitimle buluşmasının önünde başörtüsü gibi bir yasak vardı. İmam hatip ve meslek liselerinin mezunlarının yüksek öğrenime erişimini engelleyen kat sayı uygulaması vardı. Bu dönemde bir taraftan okullaşma oranları arttırılırken aynı zamanda eğitimin önündeki tüm antidemokratik uygulamalar kaldırıldı. Öyle kolay olmadı. Bu ülkede 2000'li yılların başında 300 binler seviyesinde derslik sayısı varken şu anda 857 bin dersliği, 500 binler civarında öğretmenimiz varken bugün 1,2 milyon öğretmeni olan bir eğitim sistemimiz var. Artık biz, 19 milyon 100 bin öğrencinin olduğu, 1,2 milyon öğretmenin yer aldığı devasa bir eğitim sistemine sahibiz. Eğitim sistemimizin toplam sayısı 150'ye yakın ülkenin toplam nüfusundan bile daha fazla. Son 20 yıl, beşeri sermayenin en verimli şekilde eğitimle buluşturulduğu döneme tekabül ediyor. İşte bunun bir lideri var. Kolay bir şekilde yapılmadı."

Bakan Mahmut Özer: Kız çocuklarının eğitimle ilgili sorunları son 20 yıl içerisinde kökten çözüldü

"KIZ ÇOCUKLARININ EĞİTİMLE İLGİLİ SORUNLARI KÖKTEN ÇÖZÜLDÜ"

"Bugün OECD ülkelerinin, rekabet etmiş olduğumuz ülkelerin büyük bir kısmı 2. Dünya Savaşı'ndan sonra, 1950'li yıllarda eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranlarını yüzde 90'ların üzerine çıkartırken Türkiye 70 yıl gecikmeyle bu süreci tamamlayabildi. O zaman tamamlayana, liderlik edene, emeği geçen herkese şükranları sunmak kadar vicdani bir şey olamaz. Sayın Cumhurbaşkanımıza eğitime son 20 yılda vermiş olduğu tüm destekler, her yıl diğer bakanlıklara göre en yüksek bütçeyi eğitime ayırdığı için bu ülkenin tüm evlatları, öğretmenleri, anne ve babaları adına en içten şükranlarımızı sunuyoruz.

Çoğu zaman da 'muhafazakar kesim kız çocuklarını eğitimle buluşturmuyor' diye töhmet altında bırakıldı. Bir taraftan okul yapılmadı, bir taraftan başörtüsü yasakları uygulandı, bir taraftan da 'muhafazakar kesim çocuklarını eğitimle buluşturmuyor' diye sürekli suçlandı. 2000'li yıllarda ortaöğretimdeki kız çocuklarının okullaşma oranı sadece yüzde 39,2'ydi. Bugün yüzde 94,66'ya ulaştı. Kız çocuklarının eğitimle, okullaşmayla ilgili sorunları son 20 yıl içerisinde kökten çözüldü. İnşallah tüm milletimizle ele ele vererek bakanlık ve hükümetimiz olarak beşeri sermayemizin niteliğini arttırmak, erişilebilirliğini kolaylaştırmak, Türkiye'nin en ücra noktalarına kadar hizmetimizi, kalitesini sürekli artırmak için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz."

Bakan Mahmut Özer: Kız çocuklarının eğitimle ilgili sorunları son 20 yıl içerisinde kökten çözüldü

İlgili Haberler
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "Öğretmenlik kariyer basamakları eğitimine başvuran öğretmenlerin yüzde 99'u eğitimlerini tamamladı"
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "Öğretmenlik kariyer basamakları eğitimine başvuran öğretmenlerin yüzde 99'u eğitimlerini tamamladı"
Bakan Mahmut Özer, 41 maden şehidinin çocuklarının eğitim masraflarını karşılayacaklarını duyurdu: "Onları yalnız bırakmayacağız"
Bakan Mahmut Özer, 41 maden şehidinin çocuklarının eğitim masraflarını karşılayacaklarını duyurdu: "Onları yalnız bırakmayacağız"
Kariyer Basamakları sınavına yönelik eleştirilere yanıt veren Bakan Özer: "Bizimle öğretmenimiz arasına kimse giremez"
Kariyer Basamakları sınavına yönelik eleştirilere yanıt veren Bakan Özer: "Bizimle öğretmenimiz arasına kimse giremez"
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
KYK yüksek lisans burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? 2022 KYK yüksek lisans kredi ve burs başvurusu nereden, nasıl yapılır?
KYK yüksek lisans burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? 2022 KYK yüksek lisans kredi ve burs başvurusu nereden, nasıl yapılır?
KYK kredi ve burs başvuruları başladı mı, ne zaman, hangi tarihte başlayacak 2022? Kimler kredi ve burs başvurusu yapabilir, nereden başvurulur?
KYK kredi ve burs başvuruları başladı mı, ne zaman, hangi tarihte başlayacak 2022? Kimler kredi ve burs başvurusu yapabilir, nereden başvurulur?
Bu dönemin ilk ara tatil heyecanı başlıyor! Öğretmen ve öğrencilere kısa bir eğitim molası!
Bu dönemin ilk ara tatil heyecanı başlıyor! Öğretmen ve öğrencilere kısa bir eğitim molası!
ALES/3 ne zaman yapılacak, sınav yerleri açıklandı mı 2022? ALES/3 sınav giriş belgesi sorgulama
ALES/3 ne zaman yapılacak, sınav yerleri açıklandı mı 2022? ALES/3 sınav giriş belgesi sorgulama
Son Haberler
Kargoyla gönderilen armut ve kestanelerin arasına gizlenmiş 200 mermi çıktı
Kargoyla gönderilen armut ve kestanelerin arasına gizlenmiş 200 mermi çıktı
Neden 24 Kasım öğretmenler günü olarak kutlanır kısaca 2022? Öğretmenler günü niye 24 Kasım'da kutlanır 2022?
Neden 24 Kasım öğretmenler günü olarak kutlanır kısaca 2022? Öğretmenler günü niye 24 Kasım'da kutlanır 2022?
Bakan Mahmut Özer: "Kız çocuklarının eğitimle ilgili sorunları son 20 yıl içerisinde kökten çözüldü"
Bakan Mahmut Özer: "Kız çocuklarının eğitimle ilgili sorunları son 20 yıl içerisinde kökten çözüldü"
Karnavas Ayvası gençlik ve güzellik hücrelerini yeniliyor
Karnavas Ayvası gençlik ve güzellik hücrelerini yeniliyor
2022 KPSS Ortaöğretim ne zaman, hangi tarihte, saat kaçta?
2022 KPSS Ortaöğretim ne zaman, hangi tarihte, saat kaçta?
İzmir deprem okullar tatil mi 2022? Okul var mı?
İzmir deprem okullar tatil mi 2022? Okul var mı?
Çok Okunanlar
Hacı Yakışıklı kimdir? Kaç yaşında, nereli? Nerede çalışıyor? Hacı Yakışıklı'nın biyografisi
Hacı Yakışıklı kimdir? Kaç yaşında, nereli? Nerede çalışıyor? Hacı Yakışıklı'nın biyografisi
KYK kredi ve burs başvuruları başladı mı, ne zaman, hangi tarihte başlayacak 2022? Kimler kredi ve burs başvurusu yapabilir, nereden başvurulur?
KYK kredi ve burs başvuruları başladı mı, ne zaman, hangi tarihte başlayacak 2022? Kimler kredi ve burs başvurusu yapabilir, nereden başvurulur?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: “6 can kaybımız var, 83 yaralıdan 39 taburcu oldu”
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: “6 can kaybımız var, 83 yaralıdan 39 taburcu oldu”
KYK yüksek lisans burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? 2022 KYK yüksek lisans kredi ve burs başvurusu nereden, nasıl yapılır?
KYK yüksek lisans burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? 2022 KYK yüksek lisans kredi ve burs başvurusu nereden, nasıl yapılır?
2022 EUS ve STS Eczacılık sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, hangi tarihte açıklanacak? 2022 EUS ve STS Eczacılık sonuç görüntüleme ekranı...
2022 EUS ve STS Eczacılık sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, hangi tarihte açıklanacak? 2022 EUS ve STS Eczacılık sonuç görüntüleme ekranı...
2022 KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, hangi gün açıklanacak? KPSS Ön Lisans sonuç görüntüleme ekranı...
2022 KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, hangi gün açıklanacak? KPSS Ön Lisans sonuç görüntüleme ekranı...
Yorumlananlar
Cihan Kolivar kimdir? Nereli, kaç yaşında? Cihan Kolivar ne dedi? Neden tutuklandı?
Cihan Kolivar kimdir? Nereli, kaç yaşında? Cihan Kolivar ne dedi? Neden tutuklandı?
İstanbul'da tepki çeken olay! Camide içki içti, Kur'an-ı Kerim’e tekme attı! Görüntüleri izleyenlerin kan beynine sıçradı
İstanbul'da tepki çeken olay! Camide içki içti, Kur'an-ı Kerim’e tekme attı! Görüntüleri izleyenlerin kan beynine sıçradı
Bugün kimin maçı var 7 Kasım 2022 Pazartesi ? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var 7 Kasım 2022 Pazartesi ? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2000 Köy Yaşam Merkezinin Açılış Töreni”nde konuştu! "Özgüven fukaralarına prim vermeyeceğiz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2000 Köy Yaşam Merkezinin Açılış Töreni”nde konuştu! "Özgüven fukaralarına prim vermeyeceğiz"